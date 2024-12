Alejandra Baigorria transmitirá su boda con Said Palao por Youtube: “Se suscriben, pagan y rajan”

Alejandra Baigorria reacciona a los deseos de su novio Said Palao de tener un bebé “Paso a paso”. América Tv.

La empresaria y exchica reality Alejandra Baigorria no puede ocultar su emoción por su matrimonio con Said Palao, programado para el 2025. Mientras ultima detalles de la ceremonia, la excompetidora de ‘Esto es Guerra’ reveló que aún no ha recibido una propuesta formal de América TV para transmitir el evento, aunque tiene claro que sus seguidores podrán seguir cada momento de su boda a través de su canal de YouTube.

“Estamos corriendo con las coordinaciones, pero ahí vamos”, expresó. “La boda probablemente va a ser transmitida, pero en mi canal de YouTube. Está en conversaciones, lo que pasa es que todas las abuelitas me escriben o se encuentran conmigo y me dicen: ‘Por favor, Ale, lo que más desearía es verte, verlo en vivo’. La gente lo pide”, manifestó Baigorria en la preventa del canal.

La empresaria explicó que la decisión de transmitir su boda en Youtube también tiene un motivo práctico. “Aparte, voy a ser sincera, si me van a rajar, que me rajen pagando en mi canal de YouTube, así de fácil. Se suscriben, pagan y después rajen. Yo sé que igual me van a rajar, por eso que lo hagan pagando, al menos un poquito para mi bolsillo. Que rajen lo que quieran, nosotros somos felices”, comentó entre risas.

Luego de más de tres años de relación, Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron en una de las paradisiacas playas de Filipinas.

Por su parte, Said Palao adoptó una postura relajada respecto a los planes de transmisión. “Eso está en veremos. Ese día vamos a estar más preocupados en divertirnos que en lo que hablen”, declaró el deportista, dejando en claro que para él lo más importante es celebrar este momento junto a Alejandra Baigorria y sus seres queridos.

No cancelará su boda

Por otro lado, Alejandra Baigorria despejó dudas sobre su matrimonio con Said Palao, asegurando que el enlace sigue en pie a pesar de los rumores que señalaban lo contrario debido al tiempo transcurrido sin concretarse la boda. La también diseñadora explicó que, aunque su agenda está repleta de compromisos, los preparativos están avanzados y la fecha ya está definida.

“Fecha hay, local hay, iglesia hay, todo hay, pero los otros detalles tengo que correr. De que me caso, me caso”, afirmó Baigorria con determinación, descartando cualquier posibilidad de cancelación. “Cuando ya reparta los partes, ahí se van a enterar. Si hay un terremoto y se derrumba el mundo, no me caso”, agregó con ironía.

Alejandra Baigorria asegura que su boda con Said Palao sigue en pie. Captura/América TV

La empresaria reconoció que sus múltiples proyectos han retrasado algunos detalles importantes, pero aseguró que todo marcha según lo planeado. “Estoy acarreada, tengo que inaugurar mi nuevo salón, tengo mi perfume, mi colección nueva de Navidad y verano, mil proyectos, un viaje a Chile, no me he probado ningún vestido, ¡auxilio!”, comentó con humor.

Said Palao y sus deseos de paternidad

Said Palao y Alejandra Baigorria se han consolidado como una de las parejas más estables de la farándula peruana. Aunque han sido objeto de críticas y comentarios por la forma en la que viven su romance, ambos han demostrado que su relación es firme y está basada en metas compartidas.

Desde que el deportista sorprendió a Alejandra Baigorria con la propuesta de matrimonio durante un viaje a la playa en enero, los rumores sobre su futuro no han cesado. Pese a las especulaciones, Palao dejó claro que los planes avanzan y que la boda se realizará en 2025. “Ya le pedí la mano, ya tenemos fecha, o sea, todo está encaminado”, afirmó con convicción.

Said Palao habla de sus planes con Alejandra Baigorria: “Se viene el Saidcito” | Willax

Sin embargo, las nupcias no son el único objetivo de la pareja. Recientemente, Said Palao reveló que ambos están preparados para dar el siguiente paso y formar una familia. En varias ocasiones, Alejandra ha manifestado su ilusión por convertirse en madre, incluso bromeando con la idea de tener un hijo al que llamaría “Saidcito” en honor a su pareja. Ante ello, Palao confirmó que compartirán este sueño: “Eso sí, de arranque, o sea nos casamos y de una, se viene el ‘Saidcito’”, comentó.