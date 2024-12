Barberos del Perú ratifican protestas ante desinterés del ministro del Interior: “Hay cosas más importantes para él que nosotros”

(Vídeo: Renato Silva / Infobae Perú)

El gremio de barberos del Perú reafirmó su intención de manifestarse este miércoles 4 de diciembre en el Centro de Lima para que el gobierno de Dina Boluarte escuche sus exigencias ante los constantes casos de extorsión, sicariato y otros delitos que vienen sufriendo.

Así lo confirmó Jeremy Castellanos, uno de los voceros de la protesta, luego de visitar la sede del Ministerio del Interior (Mininter), ubicada en el distrito de San Isidro, y no lograr mantener un diálogo con el titular del sector, Juan José Santiváñez, pese a ya tener una reunión coordinada.

“No hemos llegado a nada. Este ha sido el primer acercamiento, pero el ministro no se presentó, estuvieron los asesores, la Defensoría del Pueblo. Quiero informar que igual mañana va a salir la marcha, que será pacífica. No queremos problemas en el país”, indicó a los medios de comunicación presentes en los exteriores del Mininter.

“Nosotros somos personas con valores, somos profesionales, no queremos hacer ningún disturbio, pero queremos ser escuchados de verdad y que nos cuiden. Queremos que nos cuiden porque nos están matando literalmente”, agregó Castellanos.

Según explicaron otros representantes del gremio de voceros, su objetivo principal es lograr concretar un encuentro con Santiváñez para expresarle sus inquietudes relacionadas con la inseguridad que reina en las calles.

“Queremos una reunión con el ministro del Interior. Lo que hoy nos dicen es que ha tenido que ir a otra reunión. Pero esto también es una emergencia. En menos de cinco días han muerto tres de nuestros colegas”, aseveró.

En esa línea, Castellanos advirtió que, de no lograr entrevistarse con el titular del Interior, desde el gremio de barberos del Perú, que reúne a más de 70 mil integrantes a nivel nacional, se evaluará recrudecer la medida de fuerza.

“Nosotros hoy hemos venido dolidos y quebrantados, pero mañana más tarde nadie sabrá cuál será nuestro estado de ánimo, debido a que no nos hagan caso o no haya una reunión, va a ser de otra manera. Lo que sí es seguro es que va a haber una segunda reunión. Estamos esperando. Ellos nos van a informar”, mencionó el vocero.

“El ministro, lamentablemente, no estuvo, creo que hay cosas más importantes para él que nosotros. Pero este acercamiento no solamente es con el gobierno, sino también queremos dirigirnos a la Fiscalía, al Poder Judicial, a que todos ellos trabajen en equipo para poder combatir la delincuencia y la criminalidad, porque ahora no solamente te roban, sino te matan”, agregó otra de los representantes.

¿Dónde será la protesta?

La forma en que se manifestarán será realizando un plantón en el Centro Cívico, ubicado en el Cercado de Lima, desde las 3 de la tarde de este miércoles 4 de diciembre.

“Esta primera convocatoria es solo a nivel de Lima Metropolitana este miércoles. Lo estamos denominando de momento ‘la primera marcha’ y estamos pensando más adelante llamar a otra para que pueda escalar a nivel nacional para que tenga mayor fuerza. Esperamos que se sumen otros sectores”, declaró George Salas, representante de la comunidad de Barberos del Perú, a Infobae Perú.

¿Quiénes saldrán a marchar?

De acuerdo a los organizadores, para este 4 de diciembre han logrado juntar a varios elementos relacionados al sector. Ellos son: barberos, estilistas, manicuristas, coloristas, freestylers, lady barbers, empresas del rubro de belleza y artistas.

Salas informó que la comunidad que representa agrupa entre 70 mil y 80 mil barberos a nivel nacional, quienes son amenazados por los extorsionadores por el pago de “entre 3 mil y 10 mil soles mensuales”. Esperan que en esta primera marcha puedan recibir el apoyo de la sociedad en general.