Elizabeth Peralta archivó investigación al presidente del directorio de Frigoinca, empresa que dio conservas en mal estado a Qali Warma

Nuevamente, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta es cuestionada por sus vínculos y actuaciones. De acuerdo al dominical Punto Final, la hoy investigada por lavado de activos y tráfico de influencias junto a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, tuvo en sus manos un caso que involucra al presidente del directorio de Frigoinca, empresa acusada de dar alimentos en mal estado y sobornar a alimentos en Qali Warma.

En 2016, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional, emitió un informe en el que sindica a Nilo Lino Francisco Burga Malca, natural de Chepén, como la cabeza de un conjunto de personas naturales y jurídicas, dedicadas al presunto delito de lavado de activos.

Según la investigación policial, Nilo Burga Malca, producto de sus actividades en la comercialización de cueros y carnes, así como la matanza de ganado equino, construyó de forma sospechosa un emporio comercial, convirtiendo sus ingresos, aparentemente lícitos, en las compras de bienes muebles e inmuebles.

Ese año, la Policía logró identificar a las siguientes empresas, como parte de un esquema para defraudar al estado. Se trata de compañías que figuran a nombre de allegados e incluso los hijos del investigado, que se facturaban entre sí, se abrían y se cerraban para no tributar, y que incluso exportaron la carne de burro a países asiáticos, sin mayor control estatal. No obstante, el trabajo de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía no llegó a buen puerto.

En manos de Elizabeth Peralta, el informe sobre Nilo Burga terminó encarpetado. La controvertida fiscal declaró su archivo definitivo. Ello, pese a que de acuerdo a la información a la que accedió el programa, la Policía no solo había identificado las empresas que manejaba la organización, sino los vehículos y las propiedades que adquirió.

Uno de los inmuebles incluidos, ubicado en la avenida del Ejército 1215, en Miraflores, es el centro de operaciones de Frigoinca. Aunque no existen documentos que acrediten su papel como accionista, Nilo no solo es padre de Michael Burga, hasta ahora la cara más visible de la empresa, sino que es el presidente del directorio de Frigoinca. Así lo acredita un documento de la propia compañía, que lo presenta como tal, ante la Sociedad Nacional de Industrias.

En los chats revelados por Punto Final, Nilo coordina directamente con Noemí Alvarado Llanos, encargada de repartir las transferencias bancarias a trabajadores de Qali Warma. Tan es así que en una de las conversaciones ella le manda dos cuentas bancarias del BCP, indicándole que a una deben depositarles 4 mil soles y a otra, 3 mil; mientras que en otra ocasión Alvarado le manda otro número de cuenta, a lo que el presidente del directorio responde: Michael y Delia (representante legal de la empresa), por favor enviar 2 mil soles: gestión en Puno DIGESA.

La cuenta para la que Nilo autoriza la transferencia corresponde a Ronald Loza Machicao, el funcionario de Puno al que se le pagó por cambiar las muestras de la conserva Don Simón, que intoxicó a los niños de este colegio.

Hoy, aunque sea por distintos casos, Nilo Burga y Elizabeth Peralta afrontan investigaciones. Mientras Burga está implicado en la presunta red criminal con vínculos en Qali Warma, Peralta también es acusada de pertenecer a una que operaba en la Fiscalía y otras instituciones bajo órdenes del exconductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.