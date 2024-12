Anis Samanez rechaza el comunicado del Ministerio de Cultura en su contra: “Me parece terrible”

Diseñadora peruana y editor de Vogue se indignan porque una comunidad indígena shipiba no le quiso ‘compartir gratis’ sus saberes y técnicas para hacer moda. (Fuente: TikTok/Ocho.Official)

Anis Samanez fue parte del conversatorio ‘Orígenes 2024′ donde exponentes de la moda contaban sus experiencias en este rubro. La diseñadora peruana, especializada en slow fashion, que es una corriente que se basa en las prácticas sostenibles y la ética de la moda, sorprendió con desafortunados comentarios sobre la comunidad shipibo-konibo.

Sin embargo, en la charla en la que fue ponente, Anis Samanez sorprendió con un comentario que dejó mucho que desear. Aseguró que fue a una comunidad a pedir que le enseñen su cultura, pero quedó sorprendida cuando le pidieron un monto para pagar. Pero, la indignación con la que dio este discurso fue lo que ha molestado a los usuarios en redes sociales y los representantes de los shipibo-konibo.

“Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño (...) De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, expresó en su discurso.

Anis Samanez, la diseñadora acusada de apropiación cultural

Estas palabras fueron rechazadas por el Ministerio de Cultura, quienes a través de un comunicado expresaron su molestia y resaltaron la importancia de eliminar actos que puedan ser discriminatorios o de apropiación cultural.

“Como ente rector de la interculturalidad y el patrimonio cultural en el país, el Ministerio de Cultura rechaza los comentarios propalados en el evento Orígenes 2024 por la diseñadora Anis Samanez, y el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, contra el valor cultural e identitario de los conocimientos tradicionales de nuestros hermanos Shipibo-Konibo”, señala al inicio.

Y continúa diciendo: “A partir de este suceso, reitera el deber multisectorial para garantizar la salvaguardia de los conocimientos tradicionales, así como de eliminar todo acto que pudiera conllevar una connotación discriminatoria y de apropiación cultural, que atente contra el legado de nuestros pueblos indígenas y sus derechos colectivos e individuales”.

Con relación a los comentarios de la diseñadora Anis Samanez, y el editor de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, en el evento Orígenes 2024, difundidos a través de redes sociales, el Ministerio de Cultura se manifestó. (Ministerio de Cultura)

Anis incómoda con el actuar del Mincul

Tras darse a conocer la posición del Ministerio de Cultura respecto al actuar de Anis, la modista se pronunció y en conversación con RPP se mostró en contra del comunicado. Calificó de ‘terrible’ el mensaje que compartieron en sus redes sociales y afirmó que es un video cortado.

“Me parece terrible que el Ministerio de Cultura lance un comunicado de esa manera, creyendo lo que se dice de un video cortado, sin pruebas”, mencionó incómoda.

Anis Samanez rechaza el comunicado del Ministerio de Cultura en su contra: “Me parece terrible”

En esa línea, Anis relató que la experiencia que contó en este conversatorio no era reciente, por el contrario, mencionó que estaba relatando cómo fue la primera vez que se acercó a una comunidad shipibo-konibo. Desde su poca experiencia, no entendía como se manejaba el tema de los pagos, por lo que se sorprendió.

“En ese momento me dijeron que me querían cobrar. Yo les dije que me encantaría conversar, quisiera saber cómo es el tema, quizás hacer una colaboración. Quiero saber cómo se hace. El señor del colectivo me dijo que costaba 5 mil dólares”, señaló. Pese a esto, afirma que cada vez que trabajó con artesano ha pagado. “Siempre he pagado lo que me dijeron”, subrayó.