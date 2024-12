“Fuera... No haces nada por el país”: Entre insultos, congresista Alejandro Cavero fue retirado de fiesta en el MALI

Alejandro Cavero, congresista por Avanza País, fue retirado de la fiesta Discofobia, realizada en el Museo de Arte de Lima (MALI), tras protagonizar un enfrentamiento la madrugada del 1 de diciembre. Según videos difundidos en redes sociales, el legislador fue escoltado por personal de seguridad con el polo rasgado y sin lentes, mientras recibía insultos de los asistentes, como: “Fuera mie***” o “No hace ni mie*** por el país”.

En declaraciones a Epicentro.TV, Cavero explicó que se encontraba con amigos en el evento cuando una mujer comenzó a grabarlo e insultarlo, lo que lo llevó a arrebatarle el celular. Durante el forcejeo, su ropa y lentes resultaron dañados. En las grabaciones difundidas en redes sociales se escucha a la mujer increpando al congresista y exigiendo que devuelva su celular.

Usuarios reaccionan en redes sociales

Las reacciones al incidente no se hicieron esperar. Tras la difusión de los videos del incidente, un usuario de la red social “X”, antes llamada Twitter, opinó: “Estás en un evento público, si te graban no es delito ni falta, si te insultan llamas a seguridad, lo que Cavero hizo fue ROBAR un teléfono y escalar todo hasta ser expectorado del lugar, encima no tuvo los (...) para él mismo devolver el teléfono”.

Otro usuario de la red social expresó: “Esto es lo que pasa cuando tienes congresistas como Alejandro Cavero, Chirinos y Tudela, que repiten durante meses que no les importa la enorme impopularidad del Congreso. Bueno ahí tienen, de algún modo la gente tiene que hacerles sentir el desprecio por el Congreso”.

Agregó: “Cavero exoneró de responsabilidad a los asesinos de Inti y Bryan y luego justificó las masacres en el sur. Así que no, ese moradismo de “cualquier violencia se rechaza” aquí no aplica. Cavero es cómplice, romperle el polo no se compara con meterle tiros a niños en Juliaca y Cusco”.

Asimismo, otro usuario compartió su opinión: “Estoy muy en contra con Cavero, su gestión y su ‘aporte’ a la Comunidad LGBTIQ+… Pero ataques físicos…con esos agravantes no son ni deben ser normalizados y aceptados… Reclamemos con el verbo y con el voto, pero no con el puño”.

Patricia Chirinos

No es la primera vez que un congresista es abucheado de un local concurrido. El domingo 4 de agosto de 2024, Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, fue agredida en el bar-restaurante La Noche de Barranco, en horas de la madrugada. En imágenes que se compartieron en redes sociales, se pudo apreciar cómo un grupo de comensales que se encontraban en el lugar la insultaron y exigieron a la parlamentaria que se vaya del lugar.

- crédito composición Infobae

Los videos que se viralizaron en las diversas plataformas de redes sociales mostraron cómo en el bar le tiraron un objeto, que sería un vaso de vidrio, que se reventó en la mesa donde se encontraba Chirinos. Al ser forzada a salir del recinto, la legisladora respondió a los agravios enseñando el dedo medio.

En el momento del altercado también se encontraba Luis Aragón, parlamentario de Acción Popular, quien habría grabado el hecho con su celular. “Rechazamos la intolerancia de algunos desadaptados que celebran estas conductas antidemocráticas. A quienes luchamos valientemente por el país, estos actos no nos amedrentan. Seguimos adelante, firmes en nuestros principios”, expresó.

A través de su cuenta de X, Patricia Chirinos comunicó luego del incidente: “En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras. Gracias por su apoyo y solidaridad. ¡Seguimos con más fuerza, trabajando para construir un Perú mejor, sin divisiones”.