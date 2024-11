Gino Assereto encara a Magaly Medina en vivo y responde sus duros comentarios: “No sabes el trabajo que he hecho”

El exchico reality Gino Assereto protagonizó un tenso momento en el set del programa de Magaly Medina, luego de responder con firmeza a los comentarios burlones de la conductora. La interacción, que ocurrió durante la transmisión del viernes 29 de noviembre, dejó en silencio al equipo en vivo y generó reacciones encontradas en redes sociales.

Assereto asistió al espacio televisivo para promocionar el espectáculo ‘Hombres a la plancha’, dirigido por el actor y productor Marco Zunino. Sin embargo, su visita tomó un giro inesperado cuando Medina decidió recordar de manera sarcástica algunos episodios de su vida personal y profesional. Entre los comentarios, la conductora mencionó un momento en el que el modelo, según ella, “pasaba el día tirado en un puff”, insinuando que esto fue uno de los motivos de su ruptura con Jazmín Pinedo.

“Yo digo: ‘con razón, paraba todo el día tirado en el puff, sin hacer nada y la otra (Jazmín Pinedo) se aburrió'”, señaló Magaly, generando risas en el set. No obstante, Assereto mantuvo la compostura y negó lo dicho, explicando que utilizaba dicho mueble para actividades como leer, meditar y descansar.

Gino Assereto le responde a Magaly Medina. (Foto: Captura de ATV)

La conversación se intensificó cuando Medina sugirió que el modelo llevaba un estilo de vida ocioso y poco productivo. “O sea, vives en el puff... y esperas que te llegue el trabajo caído del cielo”, añadió entre risas. Sin embargo, esta vez la respuesta de Gino Assereto cambió el tono de la conversación.

“No, para nada. Tú no sabes todo el trabajo que yo he hecho internamente para estar donde estoy, Magaly. Yo sí he tenido que trabajar bastante conmigo mismo. Me encanta ser un medio de inspiración para otras personas que han pasado por lo que he pasado y hacerles entender que los sueños sí se pueden cumplir, pero hay que trabajar con uno mismo”, replicó el exchico reality, dejando clara su postura y sorprendiendo a los presentes.

Tras esta declaración, el ambiente en el set cambió drásticamente. Magaly Medina, conocida por sus comentarios punzantes, optó por no continuar con las críticas hacia el modelo, quien se mostró calmado y seguro. La interacción fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los seguidores de ambos compartieron opiniones divididas sobre el incidente.

La razón del fin de la relación de Gino Assereto y Jazmín Pinedo

La separación entre Gino Assereto y Jazmín Pinedo fue el resultado de profundas diferencias en sus personalidades y prioridades, las cuales con el tiempo se volvieron irreconciliables. En una entrevista con Verónica Linares, Jazmín explicó que, aunque compartieron momentos significativos, ambos estaban en “notas” completamente distintas. Según la presentadora, mientras ella tenía una visión enfocada en el futuro y en la planificación, Gino adoptaba una actitud más relajada y despreocupada, lo que generaba constantes desacuerdos. “Él siempre me decía: relájate, respira, faltan 5 años, y yo ya estaba pensando en la universidad”, reveló la conductora.

Por su parte, Gino Assereto ha dejado claro que respeta la decisión de su expareja y no tiene intenciones de reconquistarla, a pesar de las especulaciones. Durante una entrevista en ‘Más Espectáculos’, el exchico reality señaló que actualmente se encuentra en una etapa de autoconocimiento y crecimiento personal. Según sus propias palabras, a esta altura de su vida, el bienestar emocional y su espacio personal son sus mayores prioridades.

Ambos han dejado en evidencia que han tomado caminos diferentes, enfocados en sus respectivos procesos de vida. Mientras Jazmín prioriza el bienestar y futuro de su hija, Gino continúa trabajando en sí mismo, buscando equilibrio y reflexión en esta nueva etapa. A pesar de sus diferencias, ambos mantienen un vínculo respetuoso por el bien de la familia que formaron juntos.