Josetty Hurtado, hija de ‘Chibolín’, cuenta por qué ya no presume marcas caras: “Dicen lo que les da la gana”

Josetty y Génesis Hurtado, hijas del conocido conductor Andrés Hurtado, se preparan para enfrentar una importante citación judicial. Ambas deberán declarar el próximo 16 de diciembre, de manera virtual, ante la Fiscalía de la Nación como parte de las investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias que involucran a su padre, quien se encuentra detenido en el penal de Lurigancho. A pesar de estar fuera del país, las hermanas no están exentas del alcance de la justicia peruana.

Mientras el proceso judicial avanza, Josetty Hurtado ha continuado con su actividad como creadora de contenido en redes sociales, aunque con notables cambios que han llamado la atención de sus seguidores. Reconocida por exhibir un estilo de vida caracterizado por lujos, prendas de marcas exclusivas y viajes extravagantes, la mayor de las hermanas ha optado recientemente por un perfil más bajo en sus publicaciones. Esto ha dado pie a especulaciones de usuarios que aseguran que su estilo de vida ha cambiado desde que ‘Chibolín’ fue recluido en prisión.

Andrés Hurtado deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva por estar implicado en una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos.

“¿Y la vida de lujo se acabó?”, “Ya no postea carros de lujo”, “¿Qué pasó con los Versace?” son algunos de los comentarios que han dejado en sus recientes videos, donde Josetty Hurtado ha preferido dejar de lado las extravagancias. Estas observaciones han generado debate en las redes, donde muchos han cuestionado si la disminución de contenido relacionado con marcas y bienes de lujo refleja una realidad económica distinta ahora que su padre enfrenta problemas legales.

Josetty, lejos de ignorar las críticas, decidió responder de manera contundente. En un video donde mostraba su outfit del día, aclaró que la razón de sus publicaciones más moderadas no está relacionada con la situación de su padre, sino con una pausa laboral. “Estoy de vacaciones un par de días más”, explicó. También expresó su molestia ante las suposiciones de los usuarios, afirmando: “Dicen lo que les da la gana”.

Aunque Josetty Hurtado intenta mantener un perfil bajo en medio de la polémica, la atención sigue sobre ella y su hermana Génesis, quienes deberán enfrentar el escrutinio público y judicial al declarar sobre las acusaciones contra su padre. Esta citación podría marcar un antes y un después en la situación legal de la familia Hurtado y en el estilo de vida que ambas hermanas han mantenido hasta ahora.

Hijas de ‘Chibolín’ en la mira de la DEA

Según un reporte de Perú21, las hijas del presentador Andrés Hurtado han despertado el interés de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), que contactó a la fiscal suprema Alejandra Cárdenas antes de la detención del conductor. El lujoso estilo de vida de Josetty y Génesis Hurtado en Estados Unidos ha generado dudas sobre la procedencia de sus recursos, motivando la intervención de los agentes estadounidenses.

El informe señala que dos representantes de la DEA ofrecieron colaborar con información relevante para las investigaciones, aunque su foco principal estaba en las hermanas Hurtado, quienes residen en Estados Unidos y exhiben un nivel de vida que ha levantado sospechas. A pesar de que ambas han declarado que sus ingresos provienen de colaboraciones con marcas y redes sociales, estas explicaciones no terminan de convencer a las autoridades.

Inicialmente, el contacto de la DEA fue con Alejandra Cárdenas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada, bajo la supervisión del fiscal supremo Alcides Chinchay. Sin embargo, la investigación principal involucra a Elizabeth Peralta, fiscal especializada en lavado de activos, señalada por presuntamente exigir un millón de dólares para liberar un cargamento de oro incautado al empresario Javier Miu Lei en 2020.

Actualmente, el caso ha pasado al fiscal José Manuel Espinoza Vin, lo que refleja un interés creciente por parte de las autoridades en indagar las posibles irregularidades financieras relacionadas con las hijas de Hurtado.

¿Qué estudió Josetty Hurtado?

Josetty Hurtado, conocida por ser la hija del popular presentador de televisión ‘Chibolín’, ha sido blanco de críticas en redes sociales por presumir su estilo de vida lujoso. Sin embargo, ella no tardó en responder a los detractores. En un contundente mensaje, la joven aclaró que no solo se dedica a disfrutar de los placeres materiales, sino que posee una formación académica sólida. Hurtado recordó que, durante cinco años, estudió en la prestigiosa New York Film Academy, una de las escuelas de cine más reconocidas a nivel mundial.

“Para los que dicen que no hago nada, estudié cinco años en New York Film Academy: filmación, edición, dirección, producción, actuación, conducción y más”, declaró en sus historias de Instagram.

