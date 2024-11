Daniela Darcourt reveló supuesto veto en radios y premiaciones: “Quiero que dejen de molestarme”

Daniela Darcourt confiesa que le han cerrado las puertas en radios y premiaciones. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. Este 25 de noviembre, la salsera Daniela Darcourt se presentó en Magaly TV La Firme para hablar con honestidad sobre los problemas que enfrenta en la industria musical, sus conflictos con antiguos manejadores y la reciente controversia por el retiro de su éxito ‘Señor Mentira’ de YouTube.

Durante la conversación con Magaly Medina, la cantante no ocultó su frustración, pero mantuvo una postura firme al defender su trabajo y pedir respeto hacia su trayectoria. “Es terrible lo que ha pasado”, inició Medina al referirse a la situación de una de sus canciones más icónicas de la cantante.

Ella aseguró que el reconocido productor boricua Master Chris, productor y coautor del icónico tema, presentó una denuncia por incumplimiento de derechos de autor, lo que derivó en la eliminación del clip de la plataforma. “La alerta de YouTube me llegó el 15 de noviembre, justo cuando bajaba del avión tras regresar de un show en Los Ángeles. Revisé mi correo y me quedé callada como diez minutos, sin entender por qué ocurría esto”, relató mostrando las pruebas.

Darcourt evidenció que su exproductor Christian Maldonado, alias 'Master Chris', fue el responsable de la desaparición momentánea del su videoclip. (Composición/Infobae)

Aseguró que los derechos de ‘Señor Mentira’ están en regla

La cantante de 28 años señaló que, desde un inicio, hubo un acuerdo claro respecto a los derechos de la canción, los cuales fueron compartidos entre ella, su primer manejador y el propio compositor.

“Yo tengo un porcentaje autoral, y eso está registrado. Cualquiera lo puede buscar. Todo está en regla”, aseguró, mientras expresaba su sorpresa ante la acción legal tomada por Maldonado.

Daniela también habló sobre las dificultades que enfrentó al iniciar su carrera, reconociendo su inexperiencia en la industria musical. “Era muy incrédula con todo lo que pasaba a mi alrededor. Ese fue mi primer gran error, no saber absolutamente nada. Pero aprendí con el tiempo”, confesó.

Daniela expresó que Master Chris no tendría ninguna razón para haber denunciado incumplimiento de derechos de autor por la canción 'Señor Mentira' (Captura: Magaly TV La Firme)

Le cerraron las puertas en radios y premiaciones

En otro momento de la entrevista, reveló que su antiguo manejador, Gustavo de los Ríos, llegó a exigirle las contraseñas de sus plataformas digitales. “Gracias a Dios nunca se las di. Hubo amigos que me ayudaron para que esa carta no llegara a las manos equivocadas. Siempre he intentado llevar mi carrera de la manera más limpia posible, pero hay cosas que la gente no sabe”, declaró, visiblemente afectada.

Además, comentó cómo en ciertos momentos sintió que su carrera era boicoteada por factores externos. “Durante años, las radios no tocaban mis canciones, a pesar de que el público las pedía. Hay cosas en la industria que se manejan con acuerdos que no comparto, pero prefiero no entrar en detalles”, expresó.

A pesar de las adversidades, Darcourt destacó que nunca ha permitido que los problemas detengan su crecimiento. “No me meto con nadie. Me levanto, trabajo, visito a mi mamá y vuelvo a mi casa. Mi vida es simple, y solo quiero que dejen de molestarme”, dijo con firmeza. También resaltó el apoyo de sus fans como su mayor motivación para seguir adelante.

Daniela Darcourt confiesa que le han cerrado las puertas en radios y premiaciones. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Dejará de cantar ‘Señor Mentira‘?

La ‘urraca’ le preguntó si esta situación podría impedirle cantar Señor Mentira en sus presentaciones. Daniela Darcourt admitió que aún desconoce las implicancias legales, pero dejó en claro que está dispuesta a seguir adelante con o sin esa canción.

“Si mañana no quieren que la cante, no tengo problema. He empezado de cero antes, y lo haría de nuevo. Lo importante es que cuento con el respaldo de mi público, que llena mis conciertos y me apoya en cada paso que doy”, concluyó.

Daniela Darcourt confiesa que le han cerrado las puertas en radios y premiaciones. (Captura: Magaly TV La Firme)

Esposa de Master Chris le responde duramente

Diana Montes, esposa de Christian Maldonado, decidió responder a la salsera peruana a través de sus redes sociales con un extenso mensaje en el que cuestionó la postura de Daniela y le sugirió que deje atrás el pasado, deslizando que la artista estaría armando un conflicto por no lograr igualar el éxito que tuvieron sus primeras canciones.

“Querida Daniela, entendemos tu frustración y agonía por no haber podido superar el éxito de ‘Señor mentira’ y del álbum maravilloso que fue ‘Esa soy yo’, el cual trabajamos con amor. Provocar chisme y lástima no representa la grandeza que tienes como artista. Haz que tu talento maravilloso, tu música y trabajo hablen por ti”, expresó Montes.

Montes enfatizó que la clave para el éxito está en avanzar y no aferrarse a momentos pasados, sugiriendo que la salsera debería enfocarse en construir su futuro en la música: “La fórmula no es quedarse en el pasado ni pensar que no has podido lograrlo nuevamente porque alguien te pone obstáculos o porque no te volvieron a nominar a unos premios”.

Esposa de Master Chris le responde a Daniela Darcourt luego de la polémica desatada por la salsera. (Foto: Captura de IG)