La pluma de Rafael Dumett que redibuja la historia y la memoria: “Creo profundamente que uno debe respetar sus propios procesos”

Rafael Dumett ganó el Premio Nacional de Literatura 2024 por su novela El camarada Jorge y el Dragón, que reconstruye la figura de Eudocio Ravines, un personaje polémico y fascinante del siglo XX. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

Las páginas de la literatura peruana están repletas de grandes voces y relatos memorables, pero en 2024, una destacó con especial fuerza. Rafael Dumett, reconocido novelista y dramaturgo, conquistó el Premio Nacional de Literatura con su novela El camarada Jorge y el Dragón. Esta obra no solo rescata la figura de Eudocio Ravines, un personaje tan polémico como fascinante del siglo XX, sino que consolida al escritor como uno de los autores más destacados de la narrativa contemporánea peruana.

El proyecto de Dumett no se detiene con esta novela. Según reveló en una entrevista con Infobae Perú, esta es apenas la primera entrega de una saga que busca explorar los múltiples rostros de Ravines. “Voy más lento de lo que desearía, pero estoy contento con lo que va saliendo. No me preocupa el tiempo que me tome el segundo volumen: creo profundamente que uno debe respetar sus propios procesos, sobre todo en un proyecto tan ambicioso”, declaró el flamante ganador, quien trabaja en esta trilogía sin imposiciones de su editorial, Penguin Random House.

El autor, conocido por la exhaustividad de su investigación y la precisión de su narrativa, se ha convertido en un referente para quienes buscan en la ficción una ventana a los complejos recovecos de la historia peruana.

La herencia de Ravines en la narrativa histórica

"El camarada Jorge y el Dragón" es una publicación de Penguin Random House. (Foto: PRH)

Eudocio Ravines, el protagonista de esta nueva saga, fue un periodista, escritor y político cuyo recorrido ideológico dejó una huella marcada en el siglo pasado. Fundador del Partido Comunista Peruano en 1928, convivió con figuras como José Carlos Mariátegui antes de abandonar su fe en el comunismo y alinearse con los intereses de la CIA. Fue una trayectoria cargada de contradicciones y decesos ideológicos que Dumett busca desentrañar con rigor y profundidad narrativa.

En El camarada Jorge y el Dragón, el novelista reconstruye los primeros años de Ravines en su Cajamarca natal. El autor se detiene en la relación del político con su tío, el coronel Belisario Ravines, héroe de la Guerra del Pacífico caído en desgracia tras la Masacre de Llaucán. Este vínculo familiar, según el autor, marca los cimientos de la complejidad ideológica del joven Ravines, que más tarde lo llevaría a transitar por caminos ideológicos opuestos y, en ocasiones, cuestionables.

“Ravines aparece por doquier en la historia latinoamericana del siglo XX, conspirando, denunciando, polemizando. Es una figura ácida y rutilante”, se lee en la sinopsis de la novela. Esta primera entrega da cuenta de cómo su entorno familiar y social moldeó a quien sería, décadas más tarde, una figura clave en las disputas políticas del continente.

Del espionaje al retrato político

El reconocimiento a Dumett por El camarada Jorge y el Dragón no es un hecho aislado. Su obra anterior, El espía del Inca, ya había puesto su nombre en los primeros planos de la literatura latinoamericana. Ambientada en el siglo XVI, esta novela reconstruye, a partir de una investigación detallada, los eventos que rodearon la captura del inca Atahualpa por los conquistadores españoles.

En esta obra, presentó a un protagonista ficticio infiltrado en los aposentos del inca prisionero, tejiendo una trama de espionaje y tensiones políticas en un contexto histórico turbulento. La crítica llegó a catalogarla como “la mejor novela peruana del siglo XXI”, lo que supuso un reconocimiento temprano, pero también un peso considerable para las siguientes obras del autor.

Sobre este tipo de calificativos, el escritor expresó que intenta mantenerse enfocado en sus proyectos actuales. “Ya empiezo a sentir como si El espía del Inca lo hubiera escrito otra persona, lo cual es, en sentido estricto, bastante cierto. Quien la escribió es una antigua versión mía. Hoy estoy concentrado en mi saga sobre Ravines, que exige toda mi atención”, afirmó en su entrevista con Infobae Perú.

Además de esta trilogía, Dumett tiene en mente otros proyectos que abarcan desde la rebelión de Diego Cristóbal Túpac Amaru hasta historias ambientadas en un futuro distante, como una novela sobre la primera migración humana al espacio exterior en el siglo XXII. Esta versatilidad narrativa refleja su capacidad para explorar tanto el pasado como el porvenir, siempre con una mirada crítica y reflexiva.

El rigor detrás de las palabras

Rafael Dumett no es solo un narrador, sino un investigador meticuloso que da forma a sus historias desde el detalle histórico. En El camarada Jorge y el Dragón, su prosa práctica y directa permite al lector sumergirse en los conflictos personales y políticos de Ravines, sin sacrificar la profundidad de los eventos narrados. Su estilo, alejado de adornos innecesarios, convierte los datos y contextos históricos en relatos vibrantes.

El autor nació en Lima en 1963 y residente en San Francisco, California, combina su labor como escritor con la docencia universitaria. Su formación en lingüística, teatro y literatura en instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú y La Sorbona, ha contribuido a moldear su mirada amplia y multidisciplinaria.