¿Qué pasará en diciembre en Perú? Todos los feriados, fechas especiales y tradiciones del último mes del año

Diciembre en Perú es un mes lleno de celebraciones y tradiciones que marcan el cierre del año. Con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, las familias peruanas se preparan para una serie de festividades que destacan por su calidez y peculiaridad.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, es un feriado nacional que da inicio a las celebraciones navideñas. La Nochebuena, el 24 de diciembre, reúne a las familias alrededor de una mesa repleta de delicias gastronómicas, mientras que el 25 de diciembre, Día de Navidad, es una jornada de reflexión y encuentros familiares. Finalmente, el 31 de diciembre, los peruanos reciben el Año Nuevo con fuegos artificiales, cábalas y rituales que buscan atraer la buena suerte y la prosperidad para el ciclo que comienza.

Bajo ese contexto, en esta nota podrás conocer qué pasará en el último mes del año.

Feriados diciembre 2024

En nuestro país, se han establecido disposiciones claras con respecto a los días feriados laborales. Si un empleado trabaja durante un feriado, la normativa obliga al empleador a elegir entre dos opciones. Una posibilidad es proporcionar un descanso compensatorio en una fecha posterior. Alternativamente, se puede optar por pagar al trabajador un salario equivalente al triple de su remuneración habitual por el día trabajado, según la información recogida.

Además, los empleados tienen derecho a disfrutar de los feriados sin repercusiones en su salario, como lo establece el marco legal vigente. Esta regulación asegura que los derechos laborales se mantengan intactos, incluso cuando las necesidades de la empresa o el horario pactado requieren que el trabajador preste sus servicios en un día festivo.

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Días no laborables diciembre 2024

Los trabajadores del sector público reciben su remuneración habitual incluso en días no laborables, pero deben ajustar su horario en las semanas siguientes para compensar las horas de ausencia, según lo indicado por su Oficina de Recursos Humanos. Esta medida asegura que no haya ningún tipo de sobretasa adicional en su salario, a pesar de los días no trabajados.

Las normas internas guían este proceso para garantizar que el tiempo de trabajo perdido se recupere adecuadamente en los días que siguen. La compensación se organiza conforme a las pautas establecidas y tiene en cuenta la continuidad de las actividades laborales sin interrupción significativa.

Viernes 6 de diciembre

Lunes 23 de diciembre

Martes 24 de diciembre

Lunes 30 de diciembre

Martes 31 de diciembre

Navidad

En Perú, la Navidad se celebra con una combinación de tradiciones religiosas y familiares. La Nochebuena, el 24 de diciembre, es un momento central en el que las familias se reúnen para una cena especial que generalmente incluye platos como pavo, lechón, ensalada de papa y panetón, acompañado de chocolate caliente.

A la medianoche, se realiza el “brindis” navideño, y muchas familias asisten a la Misa de Gallo. La celebración continúa el 25 de diciembre con visitas entre familiares y amigos. Las decoraciones navideñas, con luces y árboles, son comunes en hogares y espacios públicos. En algunas regiones, se incorporan danzas y música tradicional, reflejando la diversidad cultural del país.

Año Nuevo

El Año Nuevo en Perú se celebra con entusiasmo y diversas tradiciones que varían según la región. Generalmente, las festividades comienzan el 31 de diciembre con cenas familiares que incluyen platillos típicos como cabrito, lechón o ceviche. A la medianoche, se lanzan fuegos artificiales para recibir el nuevo año.

Una tradición común es el uso de ropa interior amarilla como símbolo de buena suerte. En algunas áreas, se realiza la “quema de muñecos”, figuras hechas con ropa vieja que simbolizan el año que termina. También es popular realizar rituales como dar la vuelta a la manzana con una maleta para atraer viajes en el año entrante. En las ciudades costeras, muchas personas acuden a la playa para recibir el amanecer del nuevo año.