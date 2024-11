El ascensor de 20 pisos en el cerro de Surco que se viralizó en TikTok: ¿cómo funciona?

Este elevador conecta las alturas de Surco y ha sido calificado como un “lujo en el cerro”. Te contamos su historia y por qué es tendencia en TikTok. TikTok: vocablofrontal

En medio de los cerros de Camacho, en el distrito de Surco, se encuentra una peculiar estructura que ha despertado la curiosidad de miles de usuarios en TikTok: un elevador que conecta la base con una altura equivalente a 20 pisos. Este curioso medio de transporte, ubicado en un lugar donde la topografía parece desafiar cualquier tipo de infraestructura, se ha convertido en el protagonista de un video viral que ya acumula miles de reproducciones. Mientras algunos lo ven como un lujo inesperado en una ciudad marcada por la desigualdad, otros no dudan en catalogarlo como una ingeniosa solución a las dificultades de movilidad en las laderas de Lima.

Pero ¿qué hace a este elevador tan especial y por qué ha capturado tanto la atención de las redes sociales? Con más de 15 años de funcionamiento, esta estructura no es nueva para los residentes de la zona, pero su impecable estado y utilidad despertaron el interés colectivo tras un video subido por el usuario @VocabloFrontal. En el clip, se observa a un grupo de personas ascendiendo a bordo del elevador, que ofrece vistas inusuales de la capital. Entre los comentarios, destacan reacciones que oscilan entre la sorpresa y el humor, lo que dejó claro que este ascensor es mucho más que un simple medio de transporte: es un símbolo del ingenio urbano en los cerros de Surco.

¿Cómo funciona el ascensor del cerro Camacho?

Con más de 15 años de funcionamiento, esta construcción ha sorprendido a los limeños por su diseño y utilidad. (Tiktok captura)

Según la información proporcionada por el medio La República, el ascensor conecta diferentes niveles de los edificios ubicados en los cerros de Camacho, abarca una altura de aproximadamente 20 pisos. Este sistema inicia desde el séptimo piso y llega hasta las áreas más elevadas, facilita el traslado de residentes y trabajadores en una zona donde las pendientes complican la movilidad a pie. Su diseño, aunque discreto, destaca por su eficiencia y ha sido mantenido en excelente estado, lo que ha contribuido a su viralización en redes sociales.

A pesar de llevar más de una década en funcionamiento, este elevador recién ganó notoriedad gracias a TikTok. Algunos usuarios compartieron videos que muestran cómo funciona, generando asombro entre limeños que no esperaban encontrar una construcción tan peculiar en los cerros de la ciudad. Ahora, su presencia no solo es un tema de conversación en redes, sino también un ejemplo de cómo la infraestructura puede adaptarse a los desafíos geográficos.

¿Por qué este ascensor se ha hecho viral en TikTok?

El impacto en redes sociales no se hizo esperar. El video publicado por la usuaria @VocabloFrontal en TikTok mostró cómo el ascensor trasladaba a un grupo de personas hacia una zona más alta del cerro, esto dejó a los espectadores boquiabiertos. Las reacciones no tardaron en llegar y se destacaron los comentarios humorísticos como: “Así dan ganas de vivir en el cerro” o “Eso ponen en mi cerro y, al día siguiente, ya no hay elevador”.

Esta mezcla de asombro y humor convirtió al ascensor en un fenómeno viral. Los usuarios no solo lo ven como una curiosidad urbana, sino también como un símbolo de contraste entre las realidades que se viven en diferentes cerros de Lima. Mientras en algunas zonas apenas se cuentan con escaleras improvisadas, en Camacho, este elevador representa un lujo y comodidad que pocos imaginaron encontrar.

Este ascensor, que alcanza una altura equivalente a 20 pisos, no solo facilita la movilidad en una zona empinada, sino que también se ha convertido en un fenómeno viral en Lima. Foto: La República

¿Qué opinan los limeños sobre esta infraestructura?

En una ciudad donde la mayoría de los cerros carecen de servicios básicos adecuados, la existencia de un ascensor en Camacho ha generado una ola de comentarios encontrados. Muchos usuarios en TikTok han señalado que esta construcción refleja las diferencias económicas que existen en Lima. Algunos calificaron la zona como un “cerro premium” o “cerro de millonarios”, comparándola con otras áreas de la ciudad donde las escaleras de concreto son una novedad reciente.

Sin embargo, también hay quienes celebran esta solución como un ejemplo de innovación. La viralización del ascensor ha puesto en debate la importancia de adaptar la infraestructura urbana a las necesidades de cada zona.