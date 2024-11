Grasse Becerra explica por qué enfrentó a Ana Siucho en sus redes: “Cuando la sentaron en Fiscalía no dijo ni A”

Grasse Becerra explica por qué contestó a Ana Siucho. YouTube Eso Háblalo

Después que Grasse Becerra tuviera un fuerte pelea con Ana Siucho a través de redes, la exmodelo decidió pronunciarse y explicar por qué enfrentó a la esposa de Edison Flores. En conversación con el programa Eso Háblalo, la rubia sostuvo sus palabras e indicó que tiene derecho a dar su opinión.

“Ella ha tenido un montón de hate. No hay nadie quien le de la razón, todos son hates”, remarcó Becerra a la conductora.

Asimismo, preguntó por qué Ana Siucho decidió responderle solo a ella, habiendo muchas usuarias que comentaron sobre el mismo tema. “Por qué me contesta solo mí, si dice que no me conoce. Realmente porque tengo el check azul. Dijo: ‘A ella le voy a contestar, porque yo también quiero mis 5 minutos’. Porque tiene que promocionar lo que vende”, indicó.

Grasse Becerra recalcó que no se arrepiente de nada de lo dicho. Al contrario, se rectifica, pues está en contra de su proceder. La rubia hizo referencia a la entrevista que dio Siucho a Beto Ortiz, donde contó detalles sobre el Caso Chibolín.

Grasse Becerra responde por qué se enfrentó a Ana Siucho. El Valor de la Verdad / Beto a Saber

“Yo he dicho que por el mérito que la conocer, porque es lo que yo pienso y creo que también todo el Perú, que por lo único que la conocemos es por ser la esposa del futbolista. Ella salió (en Beto a Saber) y dio unas declaraciones que se hundió ella y hundió a su familia, a media farándula y a la política. Tiró la piedra y se fue a Estados Unidos. Eso es por lo que yo he comentado”, explicó.

La exmodelo señaló Ana Siucho debió quedarse en el país para enfrentar las consecuencias de sus declaraciones. Sin embargo, no fue así.

“Yo te voy a decir algo que de repente es indiscreción. Ella dijo todo lo que dijo en televisión, pero cuando la sentaron en Fiscalía no dijo ni A. ¿Entonces de qué le sirve la televisión? Para vender sus productos”, dijo.

Incluso, indicó que , a su parecer, la esposa de Orejitas solo actúa si le va a convenir algo. En otras ocasiones, solo espera que la gente olvide. Finalmente, aclaró que sus comentarios no son en mala onda, solo es su opinión.

El enfrentamiento entre Grasse Becerra y Ana Siucho

Una inesperada discusión en redes sociales tuvo como protagonistas a Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, y la exmodelo Grasse Becerra. El intercambio comenzó cuando la rubia cuestionó la estadía de la influencer en Estados Unidos, insinuando irregularidades en su estatus migratorio, tras las investigaciones que involucran a su familia y al presentador Andrés Hurtado por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias.

Grasse Becerra reaccionó a una publicación que indicaba que Ana habría conseguido un nuevo empleo en el extranjero. “Obvio, tira la piedra y se esconde. Bueno, si trabaja de ilegal que los de Migraciones hagan su chamba pues, la ley es para todos”, comentó.

Ana Siucho respondió rápidamente: “Cuando la ignorancia es atrevida”. Esto intensificó el cruce de palabras, a lo que Becerra replicó: “Ana Suicho me pone atrevida e ignorante, pero no le puedo responder directamente porque ella limitó sus comentarios. Solo diré: ahora, flaquita, dilo sin llorar”.

En defensa, Siucho corrigió el error en su apellido: “Ya, pero aprende a escribir, es Siucho. Limité comentarios, más no mensajes, así que puedes escribirme cuando quieras”.

El conflicto escaló cuando Becerra publicó mensajes privados donde acusó a Siucho de soberbia y de utilizar los medios para perjudicar a su familia. Por su parte, Ana respondió cuestionando a la exmodelo por opinar sin conocimiento de causa: “Deja de opinar donde no conoces ni 0.01% de las personas ni la vida de ellas. Deja que la justicia se encargue”.

Finalmente, Grasse Becerra cerró el intercambio con un mensaje tajante, sugiriendo que Siucho debería alejarse de la exposición pública si no tolera críticas: “Nadie es pepita de oro para agradarle a todo el mundo”.

