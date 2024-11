Daniela Darcourt responde a detractores y explica por qué usó criticado vestido en los Latin Grammy 2024

Daniela Darcourt explica por qué usó criticado vestido en los Latin Grammy 2024. Ric La Torre

Daniela Darcourt se hizo presente en la celebración de los 25 años de los Latin Grammys 2024, donde no dudó en mostrar su amor por su pareja Waldir Felipa. Además, se lució con su gran mentor Tito Nieves y familia.

Pese a la felicidad que derrochaba Daniela Darcourt, los usuarios de las redes sociales le cuestionaron el vestido que usó para la ocasión. El traje blanco fue objeto de críticas, siendo señalado por no ser apropiado por una gala tan importante, menos para una alfombra roja.

“Dani, eres linda, cantas hermoso pero creo que parte del show y de ser artista también es la vestimenta y a eso casi nunca le aciertas, deberías tener un asesor de imagen para tus presentaciones y este tipo de eventos. Ojalá aceptes el consejos”, dijo una usuaria.

“Me encanta Daniela, pero creo que debería asesorarse mejor para este tipo de eventos, no la hacen ver bien”, “Qué rayos pasó con el vestido de Daniela. ¿Por qué se puso eso?”, “Asesor de imagen urgente para Daniela”, expresaron otros seguidores de la artista al ver la foto que compartió Tito Nieves en su cuenta de Instagram.

Daniela Darcourt se luce con la familia de Tito Nieves. IG

Daniela Darcourt responde a críticos

Bastante tranquila, Daniela Darcourt no dudó en comentar un video de Ric La Torre, en su cuenta de TikTok. La cantante de salsa explicó por qué decidió usar ese vestido.

“Ric querido, el vestido que tenía primero, se le robó el cierre. Este fue de último momento, pero LIT de último momento”, escribió la salsera, agregando una carita de risa. “Gracias por el cariño siempre, un abrazo enorme”, acotó la artista, evitando ahondar en el tema.

Por su parte, Ric La Torre se dio por bien servido con la respuesta. Sin embargo, respecto al peinado, indicó que pudo haber elegido uno mejor.

Daniela Darcourt es criticada por vestido que usó en los Latin Grammy 2024. IG

“Ahí está la explicación, este no es el vestido que Daniela iba a usar en la alfombra de los Latin Grammy, sino que tuvo un impasse y finalmente usó. Seguramente, (la prenda) era la una cena, algo más tranqui, que no sea tan show, tan visto y publicitado, y bueno, tuvo la mala suerte del cierre. Quizá el pelillo pudo cambiarlo, pero bueno, ya está”, dijo el influencer en su red social.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa en los Latin Grammy

Daniela Darcourt derrochó amor con Waldir Felipa en los Latin Grammy. El bailarín la acompañó en el importante evento y publicó una romántica imagen donde se les ve felices y muy cercanos.

Con la canción “Amor Mío” de fondo, Daniela compartió una foto con Waldir Felipa, su pareja y bailarín de su elenco. “Te amo, amor mío”, escribió la salsera en su cuenta de Instagram.

“Qué bello ha sido conocerte. Lo supe tan solo con verte que viviría en tus ojos por siempre”, es el fragmento de la canción que se puede escuchar en la publicación.

Daniela Darcourt derrocha amor en los Latin Grammy 2024. IG

Daniela Darcourt oficializó su romance con Waldir Felipa en el mes de septiembre. En medio de especulaciones y rumores sobre si le parece o no a Belén Estéves, expareja del bailarín, la cantante dejó bien claro que le da igual la opinión de los demás.

“No soy adivina, ni tampoco soy una persona que vea desde el más allá y pueda decirte ‘van a ser 25 años de relación fructífera’, pero estoy en un momento de mi vida en el que realmente no me importa si te parece o no te parece, a ti y a todos. Mientras a mí me vaya bien, mientras yo me sienta bien y creo que se nota.”, mencionó Daniela, calificando al bailarín como una persona trabajadora que no le hace daño a nadie, cualidades que la enamoraron.

“Lo que más me gusta de él de que anda en su onda, en su trabajo, no jode a nadie, ni siquiera a m. Tiene su nombre bien ganado, su espacio bien merecido en el ámbito en el que él se desarrolla, estoy muy orgullosa de él tanto como amiga, como persona, como profesional, como pareja. Es un hombre increíble”, sentenció a América Hoy.

La salsera defendió su actual romance y mencionó que está muy feliz al lado del bailarín, por lo que no le importa lo que digan los demás | América Noticias