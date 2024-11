Le dan trabajo y termina robando 100 mil soles a empresaria: ciudadano extranjero cargó productos en furgoneta y se dio a la fuga

Una empresaria del rubro de venta y distribución de abarrotes ha denunciado la pérdida de más de 100 mil soles en mercadería tras un robo cometido por uno de sus empleados. El incidente, ocurrido en su almacén en Chorrillos, involucra a un trabajador identificado como Yorvis Daniel Pérez Quiro, quien habría aprovechado un descuido para sustraer una furgoneta cargada con productos y venderla posteriormente a un cliente.

El caso ha causado gran preocupación en la empresaria, quien afirma que el robo no solo le ha generado pérdidas económicas, sino que también ha dejado sin empleo a 15 familias que dependían de su negocio. “No solo me está robando a mí, está dejando a 15 familias sin un ingreso, en plena Navidad y en plena campaña. No me parece justo”, declaró visiblemente afectada.

Según la versión de la afectada, el trabajador no tenía un cargo directo que le permitiera manipular grandes sumas de dinero ni tomar decisiones clave dentro de la empresa. Su rol se limitaba a cubrir imprevistos del personal habitual, como ausencias por enfermedad, y no tenía acceso a productos de gran valor ni a la venta directa. Sin embargo, el día del robo, aprovechó una oportunidad para decir que necesitaba cargar gasolina en la furgoneta de reparto.

Sujeto robó 100 mil soles de tienda de abarrotes en la que trabajada. (Foto captura 24 Horas)

Se llevo furgoneta llena de mercadería

Con dicha excusa, el sujeto salió pero nunca represó. La furgoneta, cargada con mercadería de gran valor, fue abandonada más tarde en una zona cercana, pero sin los productos.

La empresaria asegura que el trabajador logró vender una parte significativa de los productos robados en el mercado mayorista de Fiori, donde logró cobrar 50 mil soles en efectivo por parte de los compradores. Entre los productos sustraídos se encuentran atunes, cocoa y otros abarrotes.

La denunciante ha colaborado de manera activa con las autoridades y ya ha entregado videos de seguridad que identifican al ladrón y a sus familiares. Según la empresaria, el sospechoso recibió la ayuda de un hermano, quien también habría trabajado en la empresa en el pasado.

Demora en las investigaciones

La fiscalía y la policía están al tanto de la situación, pero la empresaria ha expresado su frustración por la lentitud en el avance de la investigación. “Tenemos todo: los videos, la identificación del sujeto, los contactos familiares... y aún así, nos siguen pidiendo más pruebas”, manifestó con visible incomodidad.

A pesar de las evidencias reunidas, la fiscalía aún no ha logrado capturar al sospechoso. La empresaria pidió mayor celeridad en el caso y sugirió la colaboración de la policía de inteligencia y hasta de Interpol para localizar al acusado, que al parecer se encuentra prófugo. “Tengo fe de que este sujeto va a ser capturado, pero necesitamos más seriedad en el proceso”, subrayó.

El crimen no solo ha golpeado económicamente a la empresaria, sino que también ha afectado a las 15 familias que dependen de su negocio para su sustento. En plena campaña navideña, la pérdida de este ingreso ha generado una situación de vulnerabilidad económica para los trabajadores que fueron despedidos debido al robo y la consiguiente caída de producción y ventas.

Canales de emergencia PNP

Los ciudadanos tienen diversas opciones para denunciar delitos como extorsión y sicariato, tanto de forma anónima como directa. Una de las principales alternativas es la Central 111, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para reportar estos delitos y recibir protección inmediata. Además, la Central de Emergencias 105 está interconectada con la Central 111 y permite enviar pruebas como audios y videos. Otros números útiles incluyen la Línea 1818 para reportar extorsiones, el celular 942841978 para denuncias de extorsión y sicariato, y las comisarías y departamentos especializados como el Depincri, encargados de investigar estos delitos.

El Congreso exoneró de segunda votación la medida de impunidad - crédito Andina

Adicionalmente, existen otros números de emergencia para situaciones críticas, tales como el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (116), el Centro de Emergencia Mujer (100), el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) con el número 106, y el Hospital Nacional de Emergencias (113). Estos servicios están disponibles para brindar asistencia inmediata en situaciones de emergencia y violencia, proporcionando apoyo y recursos a la ciudadanía en todo momento.