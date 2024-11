Rafael Cardozo justifica por qué hizo desplante a su pareja Evelyn Junco: “No soy un patán”

Rafael Cardozo explica por qué hizo desplante a su saliente “No soy un patán”. ATV.

Rafael Cardozo generó polémica tras su reciente aparición en ‘Magaly TV La Firme’, donde explicó el motivo detrás de su comportamiento grosero hacia Evelyn Junco, quien sería su pareja actual, durante un evento donde presentó su emprendimiento.

Durante la entrevista, la conductora Magaly Medina cuestionó duramente la actitud de Cardozo, calificándolo como un “patán”. La periodista no dudó en criticarlo, señalando que la expuso de una manera muy fría y la dejó sola ante las cámaras, lo que podría interpretarse como un acto egoísta.

Ante esto, Rafael Cardozo trató de justificar su accionar y reveló que existe un acuerdo entre él y su pareja de no hablar sobre su relación con los medios.

Rafael Cardozo: “Es un código que tenemos entre nosotros”

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que su comportamiento se basa en evitar especulaciones y mantener la privacidad de su vida sentimental.

“Es un código que tenemos entre nosotros. Yo tuve una relación larguísima de 12 años y aprendí muchas cosas. Ahora que están grabando, que nos ven juntos, se acercan las cámaras y le hablan a ella. Yo simplemente quise manejarlo así”, señaló Cardozo.

Además, argumentó que su intención era proteger a Evelyn de posibles críticas y comparaciones en redes sociales, especialmente considerando el nivel de “haters” que, según él, ha enfrentado en el pasado. “Yo venía con haters a montones y apuesto que si un día oficializo con quien sea, la van a comenzar a comparar con mi ex. Y eso estaba por pasar en ese momento”, agregó.

En otro momento, Rafael Cardozo destacó las cualidades de Evelyn Junco, describiéndola como una mujer “increíble, culta y guapísima”. Según comentó, Evelyn es su mano derecha en su nuevo proyecto tecnológico que el brasilero ha lanzado junto a su socio Carlos Zambrano llamado appmigamarra para comprar de manera online todas las prendas que se pueda vender en el emporio de Gamarra.

(Captura: Magaly TV La Firme)

¿Amiga con beneficios?

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando Magaly Medina le preguntó directamente si Evelyn Junco era su “amiga con beneficios”. Ante esta incómoda pregunta, Cardozo negó rotundamente y aclaró que sería inapropiado referirse así a ella.

“No, sería un patán si dijera eso. No es mi caso. Yo voy a oficializar a la persona cuando sienta que es el momento adecuado. He tenido una relación de 12 años y pasé por momentos muy difíciles. Me comí todos mis problemas en silencio”, confesó.

Magaly no dejó pasar la oportunidad de señalar que, si no quería que Evelyn fuera objeto de atención mediática, no debería haberla llevado a eventos públicos. “Si no quieres que las cámaras se acerquen a ella, entonces no la lleves. Porque, claramente, ella está enamorada de ti y esta situación la deja en una posición incómoda”, sentenció la conductora.

Evelyn Junco confirmó romance con Rafael Cardozo.

Rafael Cardozo afirma que sueño de casarse era de “Cachaza”

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue cuando Rafael Cardozo abordó la presión que sentía por parte de Carol Reali de formalizar la relación con un matrimonio. Aunque en su momento lo interpretó como una forma de acercarse más, el brasileño dejó claro que él ya sentía que había cumplido con un compromiso, aunque no de la manera tradicional que muchas parejas esperan.

“Yo ya me sentía casado. Para mí, no tenía que firmar un papel, no necesitaba un anillo. Yo ya estaba comprometido”, aseguró. A lo largo de su relato, también habló de cómo, al final de la relación, ya no encontraba la misma conexión emocional con la exchica reality, lo que hizo aún más difícil el día a día de vivir juntos.

Rafael Cardozo afirma que el sueño de casarse era de Cachaza y el pedido de su mascota a cambio de devolverle el anillo. (Captura: Magaly TV La Firme)