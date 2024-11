Inseguridad podría frenar inversiones tras acuerdos en el APEC, advierte la Cámara de Comercio de Lima

Cámara de Empresarios advierte que la inseguridad podría frenar inversiones tras acuerdos de APEC | Video: 24 Horas

Los líderes de las economías más influyentes del mundo llegaron a Perú con el objetivo de fortalecer acuerdos de cooperación, libre comercio e inversión, con miras a impulsar el crecimiento económico del país. Sin embargo, estos acuerdos se plantean en un contexto complejo, marcado por los elevados índices de inseguridad que enfrentan los ciudadanos y empresarios peruanos.

A pesar de que la visita de los líderes internacionales genera grandes expectativas económicas para el Perú, especialmente para sectores como el comercio y las pequeñas empresas, algunos expertos y representantes de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda han expresado su preocupación. La inseguridad, como han señalado, es un obstáculo que puede frenar las inversiones, pues ningún empresario desea operar en un entorno donde la delincuencia sea una constante amenaza.

“Si no se vive un ambiente de seguridad, no tanto económica como la que se presencia aquí en Mesa Redonda, sino contra la delincuencia, no podemos desarrollar nuestras actividades”, comentó un representante del sector empresarial, destacando la grave problemática de inseguridad que afecta la zona. Según indicó, en Mesa Redonda se registran alrededor de 30 denuncias diarias por extorsión, reflejo del impacto constante que la delincuencia tiene en los negocios locales.

Este panorama resulta especialmente alarmante para los pequeños empresarios, quienes enfrentan un doble desafío: superar las dificultades económicas propias del contexto actual y resistir ante las amenazas de extorsión.

En Perú, se calcula que la inseguridad le cuesta al país más de 35,000 millones de soles anuales, lo que representa aproximadamente el 3.5% del Producto Bruto Interno (PBI). Y si hablamos solo de extorsión, la pérdida anual es de 6,000 millones de soles.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Lima y la CONFIEP, más del 50% de los 23,000 bodegueros del país han sido víctimas de extorsión en lo que va del 2024, mientras que el 4.7% de los transportistas también se encuentran en esta situación.

Inseguridad podría frenar las inversiones en Perú

Este sábado, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, afirmó que la lucha contra la inseguridad ciudadana “está dando resultados”. Fotocomposición: Infobae Perú

Para Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, es urgente que el Gobierno frene la problemática de la inseguridad con medidas concretas y una estrategia integral que brinden garantías para las inversiones en el mercado peruano, especialmente aquellas que podrían concretarse como resultado de las oportunidades generadas por el foro APEC.

“Se tiene que trabajar en toda una estrategia integral. No podemos mantener estos niveles de inseguridad, porque eso influye en las decisiones, no solo de las grandes empresas o de los inversores extranjeros que quieran venir, sino también de las pequeñas empresas que se ven afectadas. Como todos hemos estado viendo, la extorsión, que es uno de los temas que se ha estado discutiendo últimamente, afecta al microempresario y al emprendedor. Nadie se salva. Todo sector productivo, desde bodegas hasta ferreterías e incluso ollas populares, está siendo víctima de la extorsión. Entonces, es algo que se tiene que combatir”, mencionó para el noticiero 24 Horas.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al término de su participación en el foro APEC, destacó los avances en la lucha contra la criminalidad, citando la reducción de la delincuencia en varias zonas del país, como en el Rímac y San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el ministro también reconoció que estos avances no son suficientes.