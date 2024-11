¿Por qué no puedo retirar mi CTS 2024 si mi dinero aparece en saldo contable? Banco explica el motivo

Usuarios se quejaron de no poder retirar su cts.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

A pocos días de la fecha límite para que las empresas depositen la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), diversos usuarios se quejaron de que, aunque a ellos ya les aparece el dinero en sus cuentas, no pueden retirarlo o transferirlo.

Como se recuerda, si bien este beneficio laboral que funciona como un fondo de ahorro en caso de desempleo, y se deposita dos veces al año, en mayo y noviembre, no puede ser desembolsado hasta culminar el vínculo laboral, desde el Congreso de la República se autorizó su liberación hasta el 31 de diciembre de este año. No obstante, son varios los comentarios en redes sociales que se quejan de no poder disponer del monto.

Al gestionar su cuenta CTS en instituciones financieras, los trabajadores pueden encontrarse con dos conceptos que suelen generar confusión: el saldo contable y el saldo disponible. El primero de ellos representa el total acumulado en la cuenta, incluyendo los depósitos del empleador y los intereses generados. Sin embargo, este monto puede ser diferente al dinero expuesto como disponible.

¿Por qué no puedo retirar mi CTS 2024 si mi dinero aparece en saldo contable?

Aunque algunos denuncian una supuesta retención. Lo cierto es que no se trata de ello, explicó el Banco de Crédito del Perú (BCP). A través de X, la entidad financiera mencionó que, por la naturaleza de la cuenta CTS, una vez recibido el depósito, el plazo máximo para su liberación es de 48 horas, establecido en el Decreto Supremo 010-2021-TR. Es decir, aunque el depósito ya se concretó, se debe esperar un plazo de dos días para disponer de él.

“Recibida la solicitud de desembolso mediante transferencias a que se refiere el numeral anterior, la entidad que actúa como depositaria de la CTS efectúa la transferencia a las cuentas del trabajador que este indique, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles”, menciona el documento.

¿Cómo retiro mi CTS 2024?

A diferencia de otros retiros de grandes montos de dinero, como el de los fondos de pensiones AFP o el Fonavi, el acceso a la CTS es más sencillo. Durante todo el año 2024, los trabajadores han podido retirar este monto sin necesidad de seguir un proceso o completar formularios, lo que facilita el acceso a estos recursos.

La mayoría de los bancos importantes en Perú, como BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, Banbif y Pichincha, permiten a sus clientes visualizar el saldo de la cuenta CTS a través de sus aplicaciones móviles. Esto hace que el traslado del dinero a otra cuenta del usuario sea un proceso simple y directo.

Si bien lo más común es mover este dinero a otra cuenta cuando es depositado, también se podrá retirar este dinero en las siguientes modalidades:

Banca Móvil

Banca por Internet

ATM

Oficinas a nivel nacional

¿Cuánto recibiré en mi CTS de noviembre 2024?

Este beneficio, que se otorga a los empleados formales, se calcula sumando el sueldo mensual del trabajador con un sexto de la última gratificación recibida. Este total se multiplica por el número de meses trabajados y se divide entre los doce meses del año, según un informe reciente.

Para ilustrar este cálculo, se puede considerar un ejemplo práctico. Un trabajador con un sueldo mensual de S/1,025 debe sumar a este monto un sexto de su gratificación, lo que equivale aproximadamente a S/170.83. La suma de estos dos valores da un total de S/1,195.83. Este resultado se divide entre los 360 días del año, obteniendo un factor de S/3.32175.

Este factor se multiplica por el número de días trabajados, en este caso, 180 días, que representan seis meses de trabajo. Así, el monto final de la CTS que el trabajador recibiría es de aproximadamente S/597.92, considerando que se trata de un salario mínimo.