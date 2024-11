APEC 2024: CEO de Tiktok brindará charla sobre el uso de la red social y otras tecnologías, ¿quiénes podrán participar?

Shou Zi Chew, CEO de TikTok, es una de las figuras más resaltantes del APEC CEO Summit 2024. Foto: Wired

El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, será uno de los principales protagonistas del APEC CEO Summit 2024, que se celebrará en Lima del 13 al 15 de noviembre. El 15 de noviembre, Chew ofrecerá una charla magistral en la que abordará los retos y las oportunidades de la aplicación más popular del momento, TikTok, ante una audiencia de más de 1,000 empresarios de la región Asia-Pacífico.

Shou Zi Chew, quien asumió el cargo de CEO en 2021, ha sido clave en el crecimiento y consolidación de TikTok a nivel mundial. Bajo su liderazgo, la aplicación ha experimentado un auge impresionante, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, Chew también ha enfrentado importantes desafíos, como la presión de varios países, incluyendo Estados Unidos, para regular o incluso prohibir la app por preocupaciones sobre la seguridad de los datos.

Este tema ha sido un aspecto central en su gestión y en la defensa de TikTok frente a las autoridades de diferentes naciones.

ARCHIVO - El ícono de la plataforma para compartir videos TikTok en un teléfono, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

Nacido en Singapur, Chew tiene una destacada formación académica, con estudios en Economía de la University College London (UCL) y un MBA de la prestigiosa Harvard Business School. Antes de liderar TikTok, fue ejecutivo en Xiaomi y socio de DST Global, lo que le permitió adquirir una valiosa experiencia en el sector tecnológico y empresarial.

El APEC CEO Summit 2024 será uno de los encuentros más relevantes del año, reuniendo a más de 1,200 ejecutivos, líderes de instituciones multilaterales y figuras políticas de alto nivel de todo el mundo. Durante el evento, Chew no solo hablará sobre TikTok, sino también sobre la importancia de las plataformas digitales en la economía global y su rol en la conectividad empresarial.

Junto con Chew, otro nombre destacado en la agenda será Natalia Arévalo, General Manager de TikTok para la región Andina. El 13 de noviembre, Arévalo ofrecerá la charla “TikTok para PYMES – Visibilidad y Alcance”, en la que mostrará cómo las pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar la plataforma para expandir su presencia y conectar con audiencias masivas.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de TikTok por ser una herramienta clave para las PYMES, brindándoles nuevas oportunidades de crecimiento. Con estas actividades, el APEC CEO Summit 2024 se posiciona como una plataforma clave para fortalecer la competitividad e innovación en la región Asia-Pacífico, mientras que TikTok continúa demostrando su influencia en el ecosistema digital.

¿Quiénes participarán en el APEC CEO Summit?

Dina Boluarte habla en San Francisco el 16 de noviembre de 2023. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg

Fernando Zavala será el Chairman del APEC CEO Summit 2024, el evento que reunirá a líderes empresariales y autoridades gubernamentales en Lima. Entre los asistentes destacados se encuentran la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el CEO de TikTok, Shou Zi Chew.

El APEC CEO Summit es una plataforma clave para discutir los desafíos y oportunidades económicas en la región. En la edición de 2024, se espera la participación de figuras influyentes como Jamie Dimon, Chairman & CEO de JPMorgan Chase, y Kristalina Georgieva, Managing Director del Fondo Monetario Internacional. También estarán presentes líderes de empresas tecnológicas como Google, representada por Karan Bhatia, su Global Head of Government Affairs & Public Policy.

Además, el evento contará con la presencia de líderes políticos como el Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y el Presidente de Vietnam, H.E. Luong Cuong. La participación de estos líderes subraya la importancia de la cooperación internacional en el contexto económico actual.

El APEC CEO Summit 2024 también será una oportunidad para que empresas de diferentes sectores presenten sus perspectivas. Martín Migoya, CEO de Globant, y Susan Segal, Presidenta & CEO de Americas Society/Council of the Americas, son algunos de los ejecutivos que compartirán sus experiencias y visiones sobre el futuro económico de la región.

La lista de participantes incluye a representantes de instituciones financieras como el Banco Mundial, con Anna Bjerde como Managing Director of Operations, y el Banco Interamericano de Desarrollo, representado por Anabel González, Vice President for Countries and Regional Integration.