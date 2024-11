El largo camino para declarar el Día del Trabajador Municipal: proyecto de ley no contempló el día no laborable

Isabel Cortez trabajó durante más de 17 años como operaria de limpieza pública. (Composición Infobae: Andina / acobinlat.com)

El 5 de noviembre de 2024 se celebrará el Día del Trabajador Municipal por segundo año consecutivo a nivel nacional. Esta fecha llena de entusiasmo a los obreros que desarrollan actividades de limpieza pública, cuidado de áreas verdes, obras y mantenimiento, seguridad ciudadana, entre otras, en vista de que tendrán un día libre.

Desde 2023, los trabajadores interrumpen sus actividades en la fecha establecida, dado que la ley que los reconoce incluye un feriado no laborable que los beneficia. Las horas no trabajadas no son compensadas, a diferencia de un día no laborable.

La ley que les otorga este beneficio fue publicada en el diario El Peruano el 4 de marzo de 2023, un hecho que llenó de alegría a los obreros municipales y, especialmente, a la congresista Isabel Cortez, autora del Proyecto de Ley 638, que dio paso a la Ley 31701.

La norma honra el esfuerzo y sacrificio de los obreros municipales, quienes contribuyen a la sostenibilidad de las ciudades en todo el país. (Andina)

Cortez Aguirre trabajó durante más de 17 años como operaria de limpieza pública, sin presagiar que se involucraría en la política. Sin embargo, su labor como trabajadora no se limitó a mantener limpias las calles de Lima; también fue secretaria de la Comisión de la Mujer del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (SITOMUN).

Obtuvo este cargo en 2015, un año en el que aún se tercerizaba el servicio de limpieza pública. Desde ese año, sus esfuerzos estaban enfocados en que los obreros de limpieza formaran parte de la planilla de la Municipalidad de Lima, con el objetivo de garantizar un empleo seguro para los trabajadores.

Como es sabido, cada vez que un trabajador estaba por alcanzar los cinco años consecutivos de servicio, solían despedirlo para evitar su inclusión en la planilla. La parlamentaria conoce bien esta realidad, no solo porque escuchó el clamor del pueblo, sino porque ella misma fue víctima de esta práctica injusta en 2009.

A pocos meses de las elecciones generales de 2021, Cortez Aguirre presentó sus propuestas, entre las cuales no figuraba la declaración del Día del Trabajador Municipal. (Foto: Captura/Panorama)

Ahora, como congresista, sigue siendo testigo de injusticias, pero desde su cargo busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Prueba de ello es el proyecto de ley que presentó en 2021, con el propósito de declarar el Día del Obrero Municipal como fecha no laborable. Desde su propuesta hasta que se convirtió en ley, ocurrieron una serie de eventos que merecen ser contados.

El largo camino para declarar el Día del Trabajador Municipal

Isabel Cortez participó en las elecciones congresales extraordinarias de 2020 como candidata de Juntos por el Perú, ocupando el número 20 en la lista. Aunque no consiguió un escaño en esa ocasión, no perdió el ánimo y continuó su lucha en favor de los derechos laborales. En los comicios posteriores, volvió a postularse con el mismo partido, pero esta vez con el número 2.

A pocos meses de las elecciones generales de 2021, Cortez Aguirre presentó sus propuestas, entre las cuales no figuraba la declaración del Día del Trabajador Municipal. En ese momento, sus consignas principales incluían eliminar la tercerización laboral, los contratos CAS y los contratos de locación de servicios.

Isabel Cortez fue candidata al Congreso en dos oportunidades.

Estas fueron algunas de las propuestas que la acompañaron durante su postulación. Tras ser elegida congresista, emprendió una labor orientada a beneficiar a los más desfavorecidos, enfocándose en mejorar sus condiciones laborales y garantizar sus derechos.

Mientras se desempeñaba como presidenta de la Comisión de Trabajo, presentó el Proyecto de Ley 638/2021-CR para declarar el 5 de noviembre de cada año como el Día del Obrero Municipal, estableciéndolo como un feriado no laborable. Esto ocurrió en diciembre de 2021, durante una sesión de la mencionada comisión. Tras la votación, los resultados fueron: seis votos a favor, tres en contra y una abstención.

Es preciso señalar que el proyecto de ley de la congresista de Juntos por el Perú, no contempló el día no laborable. Pero la legisladora planteó otro beneficio para los empleados.

Previo a su aprobación por mayoría, surgieron posturas a favor y en contra del proyecto. La congresista Adriana Tudela (Avanza País), opinó que la votación de la iniciativa era apresurada y que debía consultarse con gremios empresariales. Cortez Aguirre respondió que ya se habían enviado consultas a entidades como la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias, aunque no recibieron respuesta.

Luego de este hecho, el dictamen del proyecto de ley fue debatido en el Pleno del Congreso. Durante la sesión, Isabel Cortez tomó la palabra para sustentar su iniciativa legislativa.

Isabel Cortez presenta su proyecto de ley en el Pleno del Congreso.

“Entre las consideraciones que respaldan esta iniciativa, debemos tomar en cuenta que el artículo 195 de la Constitución Política del Perú señala que: Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la presentación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Este mandato constitucional sería imposible de realizar sin la participación de los obreros municipales, que son el sustento de la aplicación de las políticas y gestión pública local”, sostuvo.

Tras su intervención, surgieron voces disidentes que no respaldaron la iniciativa de la congresista de Juntos por el Perú. Es preciso señalar que el texto sustitutorio presentado por la legisladora tenía el siguiente título: “Ley que declara el 5 de noviembre de cada año Día del Obrero Municipal y feriado no laborable para estos trabajadores”.

En febrero de 2023, se llevó a cabo el debate, en el cual se redujo la cantidad de votos disidentes en comparación con la primera votación. (Andina)

Al margen de la nomenclatura, es menester señalar que 30 congresistas votaron en contra. Uno de ellos fue Alejandro Cavero. “Pero considero que también debemos tener un poco de sensatez y de responsabilidad, colegas, porque hacer un feriado para cada tipo de trabajador puede abrir una caja que después será muy difícil de cerrar. Tenemos que ser mesurados, no caer en el populismo”, aseveró.

Al no exonerarse la segunda votación del proyecto de ley, los congresistas debieron votar en otra sesión del Pleno. En febrero de 2023, se llevó a cabo el debate, en el cual disminuyó la cantidad de votos disidentes. Tras la votación, se registraron 93 votos a favor, ocho en contra y trece abstenciones. Así, se declaró el 5 de noviembre como Día del Trabajador Municipal y feriado no laborable en su honor.

Para que fuera oficial, solo faltaba su publicación en el diario El Peruano, lo cual ocurrió el 4 de marzo de 2023.

La norma que declara el Día del Trabajador Municipal fue publicada en el diario El Peruano.

“Se declara el 5 de noviembre de cada año Día del Trabajador Municipal, como jornada no laborable para los trabajadores y trabajadoras que desempeñan dicha responsabilidad. La referida jornada será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal”, reza la ley N.º 31701.

Finalmente, la norma honra el esfuerzo y sacrificio de los obreros municipales, quienes contribuyen a la sostenibilidad de las ciudades en todo el país. Además, visibiliza y resalta la importancia de la labor de los trabajadores en sus distintos roles y responsabilidades.