Gobierno declaró feriado este martes 5 de noviembre: conoce qué se celebra y quiénes serán los beneficiados a nivel nacional

Feriado este martes 5 de noviembre. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Noviembre comenzó con varios días de descanso, iniciando con un feriado que dio paso a un fin de semana largo que se extenderá hasta este domingo 3 de noviembre. Además, el Gobierno ha declarado el martes 5 de noviembre como día no laborable en todo el país, lo que podría ofrecer a los trabajadores aún más tiempo de descanso.

El 4 de marzo de 2023, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 31701, que establece el 5 de noviembre como el ‘Día del Trabajador Municipal’. Esta fecha ha sido designada como feriado no laborable con el propósito de visibilizar y reconocer la importancia de la labor de los trabajadores municipales en diversos ámbitos.

De acuerdo con la normativa, este día de trabajo será remunerado y se considerará como laboral para todos los efectos legales. Es importante destacar que la medida afecta a todos los trabajadores municipales a nivel nacional.

Declaran cada 5 de noviembre como feriado no laborable para los trabajadores municipales. (Foto: El Peruano)

¿Por qué se celebra el ‘Día del Trabajador Municipal’?

La norma presentada ante el Congreso tiene como objetivo reconocer el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de los obreros municipales, quienes son fundamentales para la sostenibilidad y el buen gobierno de nuestras ciudades a lo largo del país. Isabel Cortez Aguirre (CD-JP), autora de la iniciativa, destacó en la sesión del 4 de mayo de 2022 que “el desarrollo nacional se inicia desde la administración local con la participación directa de los obreros municipales”.

Cortez también subrayó el papel crucial que estos servidores desempeñaron durante la pandemia del COVID-19, donde fueron considerados “héroes civiles” por ser trabajadores de primera línea.

Gobierno declara cada 5 de noviembre como 'Día del Trabajador Municipal'. (Foto: Andina)

¿Cuántos feriado le quedan a Perú este 2024?

Los feriados están definidos legalmente en el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, que garantiza a los trabajadores el derecho a un día de descanso pagado. A continuación, se detallan los feriados que quedan para el año 2024:

Noviembre

El único feriado de noviembre es el Día de Todos los Santos, que se celebra el viernes 1 de este mes.

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuáles son los próximos ‘Días no laborables’ en Perú este 2024?

El Gobierno ha establecido días no laborables para los últimos meses del año mediante el Decreto Supremo 11-2024-PCM y el Decreto Supremo N° 110-2024-PCM, publicados en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano. Esta medida aplica tanto al sector público como al privado en Lima Metropolitana y Callao.

A continuación, se detalla la lista de días no laborables:

Jueves 14 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado (Foro APEC).

Viernes 15 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado (Foro APEC).

Sábado 16 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado (Foro APEC).

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable solo para el sector público.

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable solo para el sector público.

Martes 24 de diciembre: Día no laborable solo para el sector público.

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable solo para el sector público.

Martes 31 de diciembre: Día no laborable solo para el sector público.

Titular de la PCM insistió en pedir a la población que no realicen manifestaciones durante la APEC. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Diferencias entre día no laboral y feriado

La principal diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable radica en su naturaleza y en los derechos de los trabajadores. Un feriado nacional es una fecha oficialmente establecida en la que todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a descansar sin necesidad de compensar las horas no trabajadas. En estos días, los empleados reciben su salario completo, y si laboran, se les paga un extra.

Por otro lado, un día no laborable es una disposición temporal que el Gobierno puede declarar para eventos específicos y que solo afecta a ciertas áreas o sectores. A diferencia de los feriados, los días no laborables requieren que las horas no trabajadas sean compensadas en fechas posteriores, ya sea mediante un acuerdo entre el empleador y el empleado o conforme a lo que decida la empresa.