Pamela López se pronuncia tras denuncia de agresión interpuesta por Christian Cueva

Pamela López contesta a Christian Cueva por denuncia en su contra.

Christian Cueva y Pamela López siguen enfrascados en líos que parecen nunca acabar. La expareja ha evidenciado que a raíz de su separación no han logrado limar asperezas, ni por el bienestar de sus hijos, y siguen lanzándose comentarios entre ellos.

Este lunes 28 de octubre, la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, reveló que su defendida había recibido una denuncia en su contra por parte del padre de sus hijos, sorprendentemente por agresión física y psicológica. En conversación con América Hoy, la letrada reveló que el futbolista presentó esta denuncia en Trujillo, donde pidió medidas de protección en favor de su seguridad física, psicológica y mental. Incluso, afirmó que la madre de sus hijos lo agredió en más de una oportunidad.

“Solicito que dicten medidas de protección inmediatas para garantizar mi integridad física, psicológica y moral, entre ellas el retiro de la agresora del hogar por el tiempo que la autoridad judicial determine”, se lee en la demanda del futbolista.

Christian Cueva denunció agresión contra Pamela López. América Hoy

Aunque la trujillana denunció anteriormente a su expareja por violencia física y psicológica, mostrando videos de la agresión en la vivienda que compartían, el futbolista afirma que la víctima fue él. De acuerdo a su versión, señaló ser víctima de ‘fuertes golpes’ de parte de la madre de sus hijos, asegurando que quedaron marcas en su cuerpo, lo que se convirtió en burla para sus amigos y conocidos.

“Fui objeto de burlas por parte de mis amistades, quienes me dijeron ‘te golpeó tu esposa, sacolargo’, lo cual me afectó psicológicamente”, declaró el integrante de Cienciano en su denuncia.

Incluso, sobre el incidente en el ascensor, mencionó que fue la madre de sus hijos quien empezó con la discusión, pues fue ella quien ‘hizo el problema’ y le gritó. Se excusó al asegurar que para evitar conflicto decidió irse del lugar, pero ella continuó persiguiéndolo para seguir con la confrontación. “La denunciada me gritaba y me jaloneaba en el ascensor; al bajar a recepción, ella se acercó y de espaldas me agredió causándome golpes”, menciona el documento. Sin embargo, la denuncia fue archivada.

Ante esta revelación, Pamela López no se quedó de brazos cruzados y se pronunció en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la trujillana compartió una reflexión que ha sido tomada como una respuesta a su expareja, dejando entrever que las actitudes que ahora tiene evidencian el tipo de persona que es.

Pamela López contesta a Christian Cueva por denuncia en su contra.

“Hay gente que por más que intente fingir que es buena persona, las moscas que la rodean delatan lo mi*** que es”, expresa su publicación.

Pamela López revela que Christian Cueva le depositó solo 100 soles

El conflicto entre Pamela López y el futbolista Christian Cueva cobró un giro polémico cuando López reveló detalles sobre el apoyo financiero que el deportista proporciona a sus hijos. En una entrevista reciente, López expuso que, en su última visita, Cueva entregó solo 100 soles a cada uno de sus tres hijos, una suma que ella considera insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

“Aquella vez que fue hace aproximadamente tres semanas, les dio 100 soles a cada uno, es decir, un total de 300 soles para su alimentación. Así de irónico y miserable”, expresó López al detallar la situación ante las cámaras del programa América Hoy. La madre, visiblemente molesta, aseguró que este gesto refleja una actitud desconsiderada del futbolista hacia el bienestar de sus hijos, quienes, según ella, necesitan mucho más que esa cantidad para vivir cómodamente y cubrir sus necesidades de educación, salud y recreación.

Pamela López revela que Christian Cueva le dio 100 soles a sus hijos: “Miserable”. América Hoy.