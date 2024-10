Detienen a un niño de 11 años con un arma de fuego, luego de asaltar a un transeúnte en el Callao

A través de los redes sociales se confirmó que niños y adolescentes tienen acceso a pistolas durante sus horas de recreación. (Fuente: América)

En las inmediaciones de Loreto, uno de los barrios más peligrosos del Callao, un menor de 11 años fue detenido con un arma de fuego y municiones por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego que le arrebatara a un transeúnte su billetera y otras pertenencias de valor.

El menor, conocido en el mundo delincuencial con los alias de Gringo y Rata, fue intervenido junto a un adolescente de 14 años, de apodo Galletazo, quien también participó del hecho delictivo.

Al momento de la detención de los menores, a Gringo se le halló en la cintura un revólver abastecido con varias balas en el tambor. Tenía, además, entre sus pertenencias la billetera de su víctima que confirmaba el asalto.

Los agentes policiales quedaron sorprendidos de ver que el niño tenía en su cintura un arma de fuego.

En un video difundido por América Noticias, uno de los efectivos policiales pregunta al niño de 11 años: “¿Por qué te han traído acá?”. A lo que este le responde: “Le he robado a un señor una billetera, pero nada más. Yo no tenía el celular, yo solo he agarrado esa billetera y he corrido”.

De acuerdo a la PNP, Rata y Galletazo serían parte de un grupo integrado por menores de edad que se dedica a asaltar a taxis por aplicativo, transeúntes al paso y tiendas Tambo.

En su manifestación ante la Policía, el menor contó que los celulares robados los venden en Las Malvinas, un centro comercial que ha sido intervenido varias veces por tener entre sus galerías teléfono móviles de dudosa procedencia.

Los agentes PNP intervinieron a un niño de 11 años conocido en el hampa como Gringo o Rata.

“Me meto a unas tiendas, veo los celulares tirados y me los llevo, pues, jefe. En Las Malvinas, (me pagan), 100 soles o 150″, dijo Gringo, quien también reveló consumir marihuana a su corta edad.

No es la primera vez

El coronel PNP Alejandro Miranda, jefe de la División de Investigación Criminal del Callao (Divues), brindó los detalles de la intervención a los menores de 11 y 14 años.

“Al de 14 años se le encontró una arma blanca, un cuchillo. Y al otro menor, de 11 años, se le encontró un revólver, una réplica de este, con municiones”, señaló para el noticiero.

Según la Policía Nacional, alias Galletazo ya estuvo involucrado en robos menores en tiendas al interior de centros comerciales.

La Policía Nacional del Perú (PNP) viene asestando golpes a la criminalidad. (Mininter)

En su defensa, los menores aseguraron a los efectivos que solo había robado unas “dos o tres veces” en toda su vida y que se dedicaban a limpiar lunas en la avenida La Marina.

Los dos fueron trasladados a una dependencia policial del sector y puestos a disposición del Ministerio Público, sin embargo —de acuerdo a América Noticias—, fueron liberados y ya se encuentran nuevamente en las calles.

Preocupante realidad

Rata y Galletazo son parte de un sistema que los ha empujado a empezar a delinquir desde temprana edad, afirmaron las autoridades policiales.

En esta zona del Callao ya se ha tenido antes a otros menores de edad, como alias Melosa.

Su caso permitió que se descubran escalofriantes videos en redes sociales de menores manipulando armas de fuego, en su mayoría de sus progenitores delincuentes, que confirman una preocupante realidad.

Uno de los clips más perturbadores, difundidos por el citado medio, fue en el que aparecen un grupo de menores con armas de fuego y simulan tener secuestrada a una persona. Rastrillan las armas y aprietan el gatillo, lo que podría costarle la vida a alguno de ellos por accidente si estuvieran cargadas.

“Hemos visto en las redes sociales como estos menores manipulan de una manera tan hábil un arma de fuego. Inclusive, vemos que tienen una persona que está maniatada. Ellos toman ese patrón de querer igualr a los secuestradores grandes”, manifestó el coronel Miranda.

Recientemente, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para que los menores de 16 y 17 años, a los que se les encuentre culpables de los delitos de sicariato, extorsión y secuestro, puedan ser condenados hasta con cadena perpetura. A la fecha, esa iniciativa está a la espera de ser sometida a una segunda votación en el pleno legislativo.