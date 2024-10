Carlos Cacho asegura que Andrés Hurtado corre peligro en la cárcel: “No quiere que vaya a verlo”

Carlos Cacho se muestra muy preocupado por Andrés Hurtado.

Carlos Cacho, amigo cercano de Andrés Hurtado, manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el exconductor de televisión, también conocido ‘Chibolín’, quien se encuentra detenido. Desde que el expresentador de Panamericana TV fue arrestado, el estilista ha mostrado su incondicional apoyo y lamenta que muchas personas nieguen su amistad con el hoy investigado por tráfico de influencias.

Además, el maquillador no dudó en alertar sobre el posible peligro que corre la vida de Andrés Hurtado en la cárcel. Según Carlos Cacho, es fundamental que las autoridades tomen medidas para proteger la integridad física y emocional de ‘Chibolín’.

“Es un señor, hay que velar por su salud y por su integridad”, dijo el maquillador bastante preocupado. Al ser consultado sobre si consideraba que la vida de Hurtado corría peligro, el maquillador respondió de manera categórica: “Yo pienso que sí, su vida está en riesgo, hay que cuidarlo mucho, protegerlo. Cualquier cosa le puede pasar, yo siento que él está corriendo riesgo”.

Carlos Cacho triste por envío de Andrés Hurtado a penal. | Composición/Infobae

Carlos Cacho no podido ver a Andrés Hurtado en la cárcel

Desde que Andrés Hurtado se encuentra recluido, ha decidido mantener un perfil bajo respecto a las visitas que recibe. Durante su conversación con la prensa, Carlos Cacho reveló que no ha visitado a su amigo en prisión por respeto a una petición personal del conductor.

“No he podido verlo, respeto su decisión, no quiere que vayan a verlo. Duele porque yo lo viví en carne propia”, explicó Cacho, dejando en claro que su apoyo es firme, aunque desde la distancia.

Andrés Hurtado fue detenido en el marco de una investigación que ha causado revuelo en los medios de comunicación. Las autoridades están investigando presuntas actividades ilícitas que incluyen lavado de activos y tráfico de influencias, lo que ha generado una gran expectativa sobre los próximos pasos en su caso.

Carlos Cacho apoya a Andrés Hurtado 'Chibolín' mientras enfrenta a la justicia.

La posición de Carlos Cacho sobre Josetty y Génnesis

Uno de los puntos que ha generado más controversia en torno a la situación de Andrés Hurtado es la implicación de sus hijas, Josetty y Génnesis Hurtado. Las jóvenes, quienes residen en Estados Unidos, han sido mencionadas en algunos informes de prensa que sugieren que podrían ser investigadas por presunto lavado de activos. Además, han sido fuertemente criticadas por no pronunciarse sobre el tema y no venir a Perú para ver a su progenitor.

Ante ello, Carlos Cacho expresó su postura de que no es necesario que ellas vengan a Perú en este momento. “Ellas están tranquilas, pero obviamente preocupadas”, señaló Cacho. “Mi manera de pensar es que no deben venir, porque si lo hacen, van a alterar más a Andrés. Si sus hijas llegan al país, será otro problema. Para qué complicar las cosas si no están incluidas en el expediente”, acotó.

La razón de por qué Josetty y Génnesis Hurtado no hablan sobre caso Chibolín.

Enfocado en su trabajo

Mientras espera que la situación de Andrés Hurtado se esclarezca, Carlos Cacho está enfocado en su trabajo. El maquillador brindó estas declaraciones después de animar el ‘Rústica Fashion Show’, un desfile de belleza con modelos nacionales e internacionales donde destacaron Samantha Batallanos y Gabriela Herrera.

Este evento se repetirá el próximo 31 de octubre para la inauguración del hotel Rústica en el Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba.

“Hay que seguir adelante porque no hay otra. Hay que apostar siempre por la vida. Estoy muy contento con este evento porque es importante generar la industria de la belleza y la moda, sin eso no habría trabajo para diseñadores, modelos, maquilladores, productores, Djs y más”, indicó el maquillador, quien fue el encargado de presentar a las modelos que fueron convocadas por Samantha Batallanos.

Samantha Batallanos fue la encargada de convocar a las modelos de 'Rústica Fashion Show'

“Estoy orgullosa por lo presentado, y de las bellezas que me acompañan. Siempre he soñado con el Victoria´s Secret Fashion Show y Mauricio Diez Canseco me ha dado la oportunidad de realizarlo, lo admiro mucho porque es una persona que siempre cumple lo que dice y estoy aprendiendo mucho. Estoy feliz por la oportunidad y se vienen más proyectos por realizar”, dijo por su parte la expareja de Jonathan Maicelo.