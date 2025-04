“No se entiende por qué no está Raúl Ruidíaz”: la crítica de Diego Rebagliati a Diego Churín tras derrota de Universitario vs River Plate

Universitario de Deportes perdió 1-0 ante River Plate con gol de Paulo Díaz en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Esta caída en el estadio Monumental de Ate ha generado múltiples comentarios negativos por parte de la hinchada, sobre todo contra la directiva ‘merengue’ y el delantero Diego Churín.

Y es que el futbolista argentino -que llegó como flamante refuerzo en esta temporada- no tuvo una buena actuación en el duelo contra los ‘millonarios’ por el Grupo B. El exCerro Porteño completó 55 minutos, en los que más luchó con sus rivales y reclamó al árbitro de que los que jugó y llevó peligro a la portería de Franco Armani.

El comentarista deportivo Diego Rebagliati apuntó contra Churín en la última edición de su programa de Youtube llamado ‘D&T’ junto a su colega Talía Azcárate. En primera instancia, el también integrante de Movistar Deportes señaló que el jugador de 35 años no ganó ni una pelota en disputa en la noche del miércoles 2 de abril.

“No gana ni una. Esa insistencia de la ‘U’ por las características del ‘nueve’, un ‘nueve’ grande, como fue Dorregaray el año pasado, a lo mejor Churín es un poco mejor, habló de las características, de tener un ‘nueve’ grande con juego aéreo”, comenzó.

Diego Rebagliati comparó los rendimientos de Churín y Dorregaray en Universitario.

En ese momento, Rebagliati siguió comparando a Diego Churín con Diego Dorregaray, otro argentino que vistió la camiseta ‘crema’ en el año del centenario y no dio la talla. Para posteriormente, volver a hablar del perfil de atacante que ha buscado la ‘U’ y con el cual Manuel Barreto -gerente deportivo- se ha obstinado desde hace varias temporadas.

“No me da para juzgarlo, Dorregaray estuvo seis meses, Churín recién comienza, si me preguntas ahorita, no me gusta ninguno de los dos, pero digo las características son claras del ‘nueve’ que están buscando, están buscando una alternativa a los delanteros que tiene, que son el ‘Tunche’, Flores y Valera, un delantero más fuerte, más grande”, añadió.

Finalmente, ‘Reba’ soltó una fuerte crítica contra el exGremio y trajo a colación el frustrado fichaje de Raúl Ruidíaz, quien está cerca de estampar su firma por Atlético Grau de la misma Liga 1 de Perú. “Pero uno ve jugar a Churín y cada día se hace menos entendible por qué no está Ruidíaz. Ya está en Grau, es insólito”.

Diego Rebagliati criticó a Diego Churín y lo comparó con Raúl Ruidíaz luego de la derrota de Universitario ante River Plate por Copa Libertadores 2025.

Fabián Bustos explicó por qué puso a Churín en lugar de Alex Valera

Otro de los señalados por la hinchada de Universitario fue Fabián Bustos, quien tomó la inesperada decisión de guardar a Alex Valera y hacer arrancar a Diego Churín ante River Plate. Un partido muy complicado por donde se le veía y probablemente no el indicado para el ‘nueve’ argentino, que no había mostrado un gran rendimiento hasta la fecha.

El entrenador de la ‘U’ explicó el motivo: “Yo sé cómo cuánto lo necesito (a Valera), cómo lo necesito y en eso no le voy a decir lo que tiene que hacer cada uno porque cada uno tiene derecho a decir su opinión.Lo que voy a decir es que estoy todos los días con los jugadores y sé cómo está cada uno”.

Universitario perdió 1-0 ante River Plate por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes se ve en la obligación de voltear la página porque su próximo partido será igual de importante. Los ‘cremas’ chocarán con Alianza Lima en el primer clásico del año, el cual está programado para el sábado 5 de abril a las 19:00 horas (horario peruano) en el estadio Alejandro Villanueva.