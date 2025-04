Olenka Mejía niega que haya tenido intimidad con Piero Quispe en hotel del aeropuerto: “No pasó absolutamente nada”

Olenka Mejía niega que haya tenido intimidad con Piero Quispe en hotel. ATV: Magaly Tv La Firme.

Olenka Mejía sorprendió con sus revelaciones en el programa ‘Magaly TV La Firme’ al hablar sobre su relación con el futbolista Piero Quispe. En la noche del 2 de abril, Mejía conversó con unos de los reporteros del programa de Magaly Medina y detalló momentos claves de su vínculo con el seleccionado nacional, y negó que haya mantenido un encuentro más íntimo con el futbolista de 23 años.

El motivo de su encuentro

Según explicó la modelo, la razón de la reunión fue que el futbolista debía entregarle una camiseta que su hermano había solicitado. Sin embargo, lo que parecía ser un simple intercambio terminó convirtiéndose en una situación mucho más compleja.

“‘Tu hermano me ha pedido una camiseta, te voy a hacer llegar, pero por favor veámonos’”, comentó Olenka. La situación se fue tornando más tensa cuando Piero le insistió que subiera a una habitación para entregarle la camiseta.

“Me dijo que no podía hacerlo en la recepción porque había mucha gente. Así que subí a la habitación, y fue allí donde, además de entregarme la camiseta, aprovechó para pedirme perdón por haberme negado aus esposa e hija”, detalló.

Luego comentó que no pasó nada entre ellos, la noche del 26 marzo: “Hemos hablado, ese día no pasó absolutamente nada, duramos dentro de la habitación 15 minutos. Yo no te creo ni mier**, eres un mentiroso y el hue*n. Me dijo: ‘sabes que Olenka dame tu cuenta, voy a devolverte, lo que has pasado porque yo soy un caballero’”, agregó la ex saliente de Jefferson Farfán.

Olenka Mejía niega que haya tenido intimidad con Piero Quispe en hotel del aeropuerto. Captura TV - Magaly Tv La Firme'

Olenka confirmó relación con Piero Quispe

Olenka Mejía también abordó cómo se desarrolló la relación con Piero Quispe. La modelo reveló que su relación comenzó en julio de 2022 y finalizó en noviembre de ese mismo año, aunque el futbolista no se dio por vencido. Según la cuñada de Yahaira Plasencia, exfutbolista de Universitario intentó retomar la relación varios meses después, en febrero y marzo de 2023.

“A pesar de que nuestra relación terminó, él insistió en volver conmigo. Me buscaba constantemente, me invitaba a partidos, e incluso me ofreció viajar a México más de 10 veces”, indicó la modelo.

A pesar de los intentos de Quispe por reavivar el romance, Olenka dejó en claro que no estaba interesada en retomar la relación.

Olenka Mejía revela que mantuvo una relación con Piero Quispe antes del ampay. IG

Olenka Mejía desconocía que Piero Quispe tenía pareja e hija

Uno de los momentos más explosivos de la entrevista ocurrió cuando Olenka Mejía expresó su indignación al enterarse del embarazo de Cielo Berríos, la actual pareja de Piero Quispe. La abogada aseguró que no tenía conocimiento de esta relación hasta que se enteró de que el futbolista había embarazado a la joven.

“Yo estaba indignada porque le dije: ‘oye, si quieres volver conmigo y me buscas siempre, si me mandas pasajes y todo... ¿qué haces embarazando a una flaca?’ Y peor, ya dio a luz”, manifestó Olenka, visiblemente molesta. La sorpresa y la frustración de la modelo fueron evidentes al hablar sobre esta nueva etapa en la vida de Quispe.

Olenka Mejía afirma que Piero Quispe negó a Cielo Berrios y a su hija. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Tras las revelaciones de Olenka, Magaly Medina aprovechó la ocasión para aclarar que el ampay que involucró a la modelo y al futbolista no fue “sembrado”. En el programa, Medina dejó claro que nadie forzó a Piero Quispe a serle infiel a su esposa, haciendo referencia a las tensiones que se generaron tras el encuentro entre ambos.

“Nadie lo forzó a serle infiel a su esposa”, sentenció la periodista, dejando en claro que el ampay no fue algo planeado, sino una situación que ocurrió de manera espontánea.