Dina Boluarte pide unirse por una patria segura, en medio del aumento de la criminalidad y errores del Mininter: “No damos falsas esperanzas”

Mandataria defendió su gobierno en medio de serios cuestionamientos. | Canal N

A un día de la liberación de Iván Quispe Palomino, a quien el Ejecutivo llamó erróneamente cabecilla de Sendero Luminoso, y a menos de una semana del paro anunciado por la ola de criminalidad, la presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno trabaja incansablemente por el país. Desde el XXII Congreso Anual de Derecho Registral (CADER), en conmemoración del 30° aniversario de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la jefa de Estado pidió unidad para construir una patria segura.

“Desde este foro llamo a los líderes políticos, a los representantes de las organizaciones sociales, a los líderes, a que nos podamos entrelazar en construir una patria segura que transmita para fuera confianza y para adentro lo mismo: confianza y seguridad. […] Nuestro gobierno, desde el primer minuto de gestión, trabaja sin descanso ni distracciones por un Perú más justo e inclusivo. […] Somos un gobierno que no ofrece falsas esperanzas, sino hechos y ahí están los números de nuestro crecimiento económico y nada ni nadie nos va a detener ni distraer”, mencionó en su alocución.

La mandataria, quien hace poco cumplió 100 días sin hablar a la prensa y cuenta con una desaprobación de más del 90%, continúa aferrándose a una visión alejada de la realidad y culpa a otras entidades por la inseguridad ciudadana. En la víspera, además de ratificar que no renunciará y se quedará en el cargo hasta el 2026, mencionó que la Policía cumple con su labor, pero es el Ministerio Público el que libera a los delincuentes.

“Nuestra Policía Nacional del Perú sigue haciendo su trabajo y este empieza a dar resultados. Se ha capturado al brazo armado de la organización criminal el tren de Aragua, quien era buscado por la Interpol, pero ojalá que no lo suelten los del Ministerio Público. Además, en el marco del estado de emergencia se han ejecutado más de 1500 operativos que permitieron la captura de más de 1400 delincuentes, de los cuales 180 tenían requisitoria vigente y se desarticularon 66 bandas criminales. […] Capturamos unas bandas, las desarticulamos, pero los sueltan, ¿a quién hay que reclamarle la seguridad ciudadana? ¿A los que capturan o a los que sueltan?”, cuestionó.

Dina Boluarte acusa a un grupo anarquista de querer quebrar la democracia. Tv Perú

“Nosotros hacemos todo el esfuerzo, ponemos a disposición de las autoridades a los delincuentes, pero el mismo día o a los días los vuelven a soltar y salen más empoderados y todavía amenazan a nuestra Policía. La lucha contra el crimen no cesa, se reinventan estos criminales, estas bandas, pero acá estamos fuertes, nadie agacha la cabeza ni a nadie le tiembla la mano para tomar las decisiones firmes y los venceremos aunque digan lo que digan la forma en la que estamos trabajando”, acotó.

Errores del Mininter

Sus declaraciones también se dan luego de fuertes críticas a la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior. Además de tener una actitud hostil con la prensa, aseguró que en su gestión la criminalidad se redujo en un 72%. Sin embargo, al día siguiente sostuvo que no se acordaba de ello y que la cifra es de 7.2%. De acuerdo a data del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), durante los 156 días que ya lleva en el cargo se han cometido más de 730 homicidios y 9 mil denuncias por extorsiones.

Por si ello no fuera poco, en un intento por defender su permanencia, anunció la captura de Iván Quispe Palomino como el ‘segundo al mando’ de Sendero Luminoso. Ante la alerta de expertos y exministros del Interior, el Gobierno insistió en que estaba ligado a la peligrosa agrupación. No obstante, fue liberado al no hallarse nada en su contra y revelarse que luego de purgar condena en 2005 se convirtió en colaborador de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

Tal es así que la publicación sobre su detención fue eliminada de la cuenta oficial del Ministerio del Interior y la familia anunció que presentará una denuncia contra el ministro.