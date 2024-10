Hermana del profesor asesinado en Ate fue señalada como intermediaria entre Dina Boluarte y Vladimir Cerrón

Hermana del profesor asesinado en Ate fue señalada como intermediaria. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En plena declaratoria de emergencia, el profesor Julio César Pacheco Pimentel fue asesinado en la puerta del colegio donde laboraba en Ate. La indignación ante la aparente falta de resultados del Ministerio del Interior viró al conocerse que la víctima es familiar de la presidenta Dina Boluarte. La trama volvió a dar un giro al develarse que la hermana del docente es Hilda Pacheco Pimentel, quien fue subprefecta de Chincha y sindicada como la intermediaria entre la presidenta y el prófugo Vladimir Cerrón.

Si bien su designación se dio durante el gobierno de Pedro Castillo y salió con el intento de golpe de Estado, durante la gestión de Boluarte retornó al cargo. En ese contexto, de acuerdo a un reportaje de Beto a Saber, el líder de Perú Libre la habría contactado a fin de comunicarse con la jefa de Estado cuando ya se encontraba en la clandestinidad.

Al ser consultada, la hermana del fallecido profesor se mostró sorprendida e indicó que no lo conocía. No obstante, en ese momento también descartó ser familiar de la mandataria, pese a que en la actualidad fue confirmado por uno de sus tíos.

En diálogo con Panamericana TV, Néstor Zegarra, tío de la víctima, reconoció el vínculo familiar. “Ayer me he enterado de mi sobrino. (Él tiene vínculo con la presidenta) por el apellido Pimentel, claro, somos familia todos”, dijo. Otra pariente del asesinado manifestó a la televisora su descontento con la situación política actual.

Familiares del maestro que perdió la vida en la puerta de un colegio desmintió la versión del gobierno sobre las motivaciones detrás del crimen. (Fuente: Panamericana)

“Si los padres de la patria no se preocupan en mejorar las leyes, prácticamente el Perú está abandonado. Tanto el gobierno como el Congreso se ocupan en ellos, crear leyes para ellos que les favorezcan, pero no al pueblo. Así vamos a morir todos”, señaló.

El parentesco se establece a través de la madre de la mandataria, Petronila Zegarra Pimentel, quien era tía del fallecido. Ambos, tanto Pacheco como Boluarte, son naturales de Chalhuanca (Apurímac).

Al respecto, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, mencionó que conversó con la jefa de Estado en el marco del Consejo de Ministros y ella no le informó a ninguno de los presentes sobre su relación con el profesor Pacheco, pese a que hablaron de lo ocurrido en el colegio de Ate.

“Hoy en la mañana, conversando con la señora presidenta, porque estábamos en Consejo de Ministros, ha mostrado una preocupación por todos los casos, no solamente con lo sucedido con el profesor. En ningún momento nos ha hecho referencia que tenga o mantenga algún vínculo de familiaridad con la persona referida”, dijo Santiváñez.

El titular del Mininter se refirió al asesinato de un profesor en un colegio de Ate desde los exteriores del Congreso de la República.

Aunque en una primera información el ministro indicó que el docente que enseñaba Comunicación estaba involucrado en litigios de terreno, la cónyuge de la víctima lo desmintió. “Es mentira, desmentimos eso”, dijo al invocar justicia.

Horas después, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue consultado sobre la relación entre la mandataria y el docente asesinado. “Más allá del parentesco que pueda existir o no, del cual me referiré inmediatamente, cualquier docente que haya sido víctima, como el finado, de un acto tan execrable como este, nosotros nos conmovemos y nos hacemos de la responsabilidad de identificar a los responsables”, precisó el premier.

“Los medios de prensa han entrevistado a la pareja del señor y ella expresó con absoluta claridad que no había ningún tipo de parentesco con la señora presidenta. Y eso es lo de menos. Cualquier docente, en cualquier circunstancia, pariente o no, no tiene por qué sufrir un atentado de esta magnitud”, aseveró.

Si bien tomó dichas declaraciones como prueba, luego desmintió otra parte de sus palabras, pues insistió en que sí estaba involucrado en temas de litigios. “Entiendo que su cónyuge y su familiar han dicho que eso no es cierto. Pero, gracias a Dios, hoy por hoy, hay cámaras de vídeo y yo tengo la declaración grabada de la señora, que dura más de 4 minutos, cuando se presenta en el colegio para tener la penosa misión de reconocer el cuerpo de su pareja”, sostuvo.