Fonavi: La Lista 21 saldría a fines del 2024 y sería para quienes aún no reciben pago

La Lista 21 se está preparando para incluir a los fonavistas que aún no han recibido pago del Fonavi.

Fonavi confirma que están trabajando en la Lista 21. En entrevista con Andina, el jefe la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaria Técnica del Fonavi, Pablo Ernesto Palacios Delgado, reveló que se encuentran preparando este nuevo conjunto de afiliados con exaportantes que no hayan sido parte de las listas anteriores, de la 1 a la 20.

Como se sabe, un grupo, el de Reintegro 2, está actualmente cobrando nuevas devoluciones. Pero esto solo ha sido para los que estaban en la lista 1 hasta la 19, y que tienen ciertas características. El pago se está dando desde el martes 27 de agosto, y como sucede con un nuevo cobro del Fonavi, se han formado colas en las afueras de la Secretaría Técnica, de personas que aún no han cobrado ni un sol, ni aparecen en los padrones oficiales para los pagos.

Esta es la situación de muchos exafiliados al Fonavi, que han verificado que no figuran en la listas 1 a la 20, pero que también aportaron durante años al Fondo Nacional de Vivienda del Estado. Para estos, se ha confirmado que se está preparando la lista 21.

La lista de beneficiarios de Fonavi Grupo 21 se está armando y será para un grupo mayor de fonavistas, informó la Asociación en febrero pasado.

Secretaría Técnica se pronuncia

Estos días decenas de fonavistas, quienes no necesariamente están dentro del grupo de pago del Reintegro 2, se están acercando a la sede de la Secretaría Técnica del Fonavi para revisar cómo van sus trámites y cuándo y qué necesitan para ser considerados en una nueva devolución. Frente a esto, el jefe la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaria Técnica del Fonavi, Pablo Ernesto Palacios Delgado, ha confirmado a Andina que sí se encuentran preparando la lista 21 que incluirá a aquellos que no figuran en las anteriores y que, por ende, no han recibido ni un sol de devolución.

“Lo más probable es que a fines de este año o comienzos del 2025 se publique una nueva lista de beneficiarios con aquellos exaportantes que hasta el momento no han formado parte de una lista”, declaró Palacios Delgado a Andina.

Si bien estas fechas tentativas son nuevas, Infobae Perú había detallado en abril de este año que, en efecto, la lista 21 sí existiría y que conformaría los fonavistas que aún no habían recibido pagos. Asimismo, Jorge Milla, de la asociación de fonavistas también reveló que este padrón se realizará de acuerdo a los criterios establecidos por “la Ley N° 31928, que son Fonavistas mayores de 60 años, inscritos en Conadis, con enfermedades graves y terminales”.

Por su lado, el jefe de la Secretaría Técnica sí precisó que este tema será definido por la Comisión Ad Hoc, encargada de la devolución de dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), donde Jorge Milla es uno de los representantes de los fonavistas.

Los exaportantes del Fonavi ya pueden cobrar el Reintegro 2, pero primero deben verificar que están en el padrón. ¿Cuánto recibirán de devolución?

¿Por qué algunos fonavistas no han sido parte de listas aún?

Asimiso, Palacios Delgado comentó a Andina que hay muchas personas que aún no han salido en las listas de devolución del Fonavi dado que el monto acreditado para estas para devolversles es muy bajo. Por eso, se está esperando información complementaria de las empresas en las que estos exfonavistas laboraron, con lo que se justificaría más aportes que hayan realizado, y con ello se podría darles un mayor monto como devolución.

“Estamos convocando a todos los exempleadores para que nos remitan mayor información para mejorar el monto por devolver y que no sea muy bajo”, enfatizó.

Asimismo, precisó que si bien los empleadores públicos están obligados a enviar información de los aportes de sus trabajadores al Fonavi, en el caso de los empleadores privados es más complicado, dado que algunas empresas ya no existen porque salen del mercado. “En algún momento la Comisión Ad Hoc va a tener que tomar una decisión sobre estos casos, lo que será comunicado oportunamente”, explicó.