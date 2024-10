Paro del 10 de octubre: ¿Mañana habrá clases en colegios y universidades? Lo último que se sabe

La población está expectante de conocer algún pronunciamiento oficial del gobierno sobre las clases del jueves 10 de octubre, día de la anunciada paralización. (Andina)

En la ciudadanía, sobre todo de Lima y Callao, apareció durante las últimas horas una dura razonable, tras el anuncio de un sector de transportistas sobre el acatamiento de un paro de 72 horas para este jueves 10 de octubre. Por las redes sociales y en las calles, numerosas personas se preguntan si mañana habrán clases con normalidad en colegios y universidades.

El Ministerio de Educación (Minedu), hasta el momento, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. Se espera que la paralización de transportistas no tenga tanto impacto como los acatados en septiembre pasado, pero no se descarta que esta situación pueda cambiar en las próximas horas, si se suman más gremios a la medida.

Ante un escenario más negativo, será inminente que la autoridad gubernamental emita algún comunicado, como ya lo hizo anteriormente en el paro del 26 de septiembre, cuando dispuso que las clases escolares sean virtuales en la capital.

Numerosos pasajeros pugnan por subir a un bus de transporte público en un día de paralización del servicio de varias líneas en Lima y Callao. (Andina)

Ante la ausencia de un pronunciamiento, algunas casas de estudios superiores ya vienen comunicando a sus estudiantes la medida que tomarán debido a la anunciada paralización del transporte.

San Marcos y la UNI se pronuncian

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó a su alumnado sobre la decisión de suspender sus clases presenciales. Las actividades académicas se llevarán a cabo de manera virtual desde el miércoles 9 hasta el sábado 12 de octubre con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La medida busca prevenir posibles dificultades de transporte que podrían afectar la asistencia a las clases. Al respecto, la institución señaló que las clases presenciales “se reanudarán el lunes 14 de octubre del 2024″.

De igual forma, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comunicó que desde hoy, miércoles 9 de octubre, sus estudiantes de todas las facultades llevará clases virtuales por el anunciado paro en el sector transporte.

“La Universidad Nacional de Ingeniería informa que, en salvaguarda de la integridad física de los estudiantes, docentes y del personal administrativo, se dispone que, todas las actividades académicas y administrativas se desarrollaran de forma virtual desde el miércoles 09 al sábado 12 de octubre de 2024. Las actividades presenciales se reanudarán el lunes 14 de octubre de 2024″, se lee en el comunicado.

Entre la disposición está que “el personal administrativo deberá mantenerse comunicado y en permanente coordinación con su jefatura inmediata para asegurar el normal desarrollo de las actividades”.

“La referida medida se toma debido al anunciado paro de transportistas. Agradecemos la colaboración y comprensión de toda la comunidad universitaria”, indicó la institución

La Universidad Nacional de Ingeniería emitió un comunicado dirigido a su alumnado, personal docente y administrativo, ante el paro de transportistas.

Asimismo, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció que este jueves 10 de octubre las clases serán de forma remota.

“Debido a las protestas anunciadas, y con el fin de priorizar la seguridad de la comunidad PUCP, informamos que el jueves 10 de octubre las actividades en la Universidad se desarrollarán de manera remota”, comunicó esa institución.

Agregó: “Ese día se habilitarán aulas del complejo Mac Gregor y el Aulario para los estudiante; y los docentes podrán acceder a sus oficinas. Los servicios de salud atenderán hasta las 5 p. m. y los de alimentación de ofrecerán de forma limitada”.

Por su parte, la Universidad Nacional del Callao (UNAC) también dipuso que el 10 de octubre los actividades académicas se ejecutarán desde casa. “Respecto a los siguientes días se comunicará oportunamente”, indicó.

La Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) serán otras casas de estudio que optaron por la modalidad virtual, ante el paro de mañana, según pudo conocer Infobae Perú.

Más universidades se sumarían

En el paro del 26 de septiembre, estas fueron algunas de las instituciones superiores que optaron por la modalidad remota:

Universidad Nacional de Ingeniería ( UNI )

Universidad Jaime Bausate y Mez a (UJBM)

Pontificia Universidad Católica del Perú ( PUCP )

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ( UPC )

Universidad Privada del Norte (UPN)

Universidad Nacional Agraria La Molina

Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA)

Numerosos pasajeros esperan poder subir a un bus de transporte público que recorre la Panamericana Norte en el paro del pasado 26 de septiembre. (Andina)

Este medio también accedió a la información que varios colegios particulares de nivel primaria y secundaria optarán por la virtualidad debido al paro. Los del sector público aún están a la espera de lo que ordene el Ministerio de Educación, que la última vez recibió duras críticas por pronunciarse recién el mismo 26 de septiembre en horas de la mañana, cuando ya varios alumnos con sus padres o apoderados estaban camino a su centro de estudios.

Un grupo parará sí o sí

Hasta la tarde de este martes 8 de octubre, se supo que tres importantes gremios de transporte confirmaron que no se irán al paro de todas maneras. Dijeron que coinciden con alzar su voz de protesta por la inseguridad ciudadana que afecta a su sector y la población en general, pero que aún no vence el plazo de un mes dado al Ejecutivo y Legislativo para empezar a ver cambios.

El gremio de transportistas tiene una honda preocupación por la inseguridad que azota nuestro país. (Andina)

Entre los que no acatará están los grupos de Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao; Víctor Marquina Mauri, de la Confederación de Transporte Terrestre de Carga; y Marlon Milla, del gremio Fuerza Camionera del Perú.

Los tres dirigentes señalaron en RPP que consideran prematura la convocatoria a un nuevo paro, ya que los acuerdos alcanzados con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el paro del 26 de septiembre, aún se encuentran en fase de implementación.

“Eso no quiere decir que dejaremos de evaluar si no se cumplen. Lo estamos haciendo, la extorsión no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero por el momento nos parece precipitada la medida. Si algunos gremios de transportistas quieren hacerlo, nosotros los vamos a respetar”, indicó Vargas.