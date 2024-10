Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy viernes 4 de octubre

En otro segmento, Magaly comentó sobre la eliminación de las fotos de Ana Siucho y Edison Flores en Instagram, lo que levantó sospechas sobre un posible conflicto entre la pareja. Según Medina, el futbolista de Universitario de Deportes estaría molesto con su esposa por haber revelado en una entrevista con Beto Ortiz varios delitos de los que él no estaba de acuerdo en hacer públicos.

Jossety Hurtado, hija de Andrés Hurtado, también fue tema de conversación en el programa de Medina. La influencer se defendió de las críticas que la acusan de llevar una vida llena de lujos, aclarando que no siempre viste ropa de alta gama. Explicó que, aunque trabaja con marcas de media gama, este aspecto de su vida no suele ser mostrado en televisión porque no llama tanto la atención.