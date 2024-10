Paro de transportistas mañana 3 de octubre: Minedu reafirma que habrá clases presenciales en colegios públicos y privados

Año escolar 2024 ya tiene fecha de inicio. (Foto: Andina)

En medio de las discrepancias entre el gremio de transportistas y un sector informal sobre un posible paro programado este jueves 3 de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) se pronunció sobre cómo se desarrollarán las clases en los colegios públicos y privados en Lima Metropolitana.

A través de un comunicado, la cartera liderada por el ministro Morgan Quero afirmó que la jornada estudiantil se realizará de manera presencial y no de forma virtual como se especulaba ante esta nueva medida de fuerza orquestada por los colectiveros.

“El Minedu informa que este jueves 3 de octubre las clases en las instituciones públicas y privadas de Lima Metropolitana se desarrollarán con total normalidad de manera presencial”, se lee en la misiva.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la educación como pilar fundamental del desarrollo del país y garantizamos la continuidad del servicio educativo, salvaguardando la seguridad de la comunidad escolar”, continúa el texto.

Comunicado del Minedu.

Hace una semana, el pasado jueves 26 de septiembre (día en que el paro de transportistas detuvo Lima Metropolitana), el Minedu fue blanco de críticas luego de avisar que no habrá clases presenciales recién a las 6:50 de la mañana, cuando miles de escolares ya habían salido de sus hogares rumbo a sus centros educativos.

En las horas siguientes, Quero intentó justificarse su comunicado tardío argumentando que tenía conocimiento que dicha medida de fuerza no se llevaría a cabo. Este fue el motivo por lo que la decisión fue tomada en la madrugada.

“Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro, que eso quede muy claro. Pido mucha responsabilidad de los medios de información. Recordemos, todos los sabemos, el transporte es un servicio público esencial, hasta las últimas horas del día de ayer había una serie de acuerdos con los distintos gremios que han sido comentados con los siguientes ministros”, mencionó en conferencia ese 26 de septiembre.

Ministro de Educación se justificó por comunicado tardío de suspensión de clases| Composición Infobae (Foto: Agencia Andina)

Paro es impulsado por colectiveros

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), confirmó a Infobae Perú que un posible paro de transporte urbano en Lima Metropolitana y Callao para este jueves 3 de octubre quedó descartado por unanimidad tras llevar a cabo una reunión entre diferentes gremios del sector.

Según explicó la noche del lunes 30 de septiembre, las bases acordaron darle un plazo al Ejecutivo y Legislativo para que deroguen la Ley 32108 (Ley contra crimen organizado). En caso su exigencia no sea cumplida, recién adoptarían una protesta a nivel nacional.

Sin embargo, fue el propio titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, quien confirmó que es un reducido sector de conductores y cobradores informales que amenaza con detener sus funciones el jueves. Según explicó, este paro responde a intereses personales, ya que su reclamo se desliga del pedido de seguridad y, en su lugar, busca exigir que se autorice el servicio de los colectivos dentro de la ciudad.

“Son gremios informales que están intentando tomar la agenda que desarrollaron el 2021 con el señor Juan Silva (exministro del MTC). Nosotros no vamos a permitir eso. Nuestra apuesta es por un transporte formal y sostenible. Hay una agenda de formalización de hay que desarrollar, pero no de todo tipo de vehículos. La formalización apunta a los buses y combis, a que pasen revisión técnica”, manifestó a la prensa.

“Que no se confundan las agendas. La legitima agenda de preocupación por la seguridad ciudadana, que la tiene el gobierno. Ya estamos trabajando para corregir este problema. Esa es una agenda en la que todos compartidos. Otra cosa es paralizar la ciudad para que se permitan los colectivos en Lima. Hay una ley que no lo permite, solo está autorizado que los colectivos estén fuera de Lima, allí donde no hay buses de transporte interprovincial”, agregó.