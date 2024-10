Congreso lució vacío durante la interpelación del ministro del Ambiente por manejo de los incendios forestales

Además de los integrantes de la Mesa Directiva, solo algunos congresistas asistieron presencialmente. Foto: Congreso

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se presentó este miércoles 2 de octubre ante el pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio de nueve preguntas referentes a las acciones que ejecutó su sector para controlar y mitigar los incendios forestales que afectaron a 22 de los 24 departamentos del Perú.

A pocos minutos de iniciarse la presentación del ministro, las cámaras del canal del Congreso evidenciaron la poca asistencia presencial de los parlamentarios. Salvo los integrantes de la Mesa Directiva, quienes recibieron al funcionario, solo algunos miembros de la Representación Nacional se encontraban en el hemiciclo.

Cabe señalar que mientras Juan Carlos Castro realizaba su exposición, el general PNP Óscar Arriola estaba en la Comisión de Fiscalización hablando sobre el operativo realizado para capturar a Vladimir Cerrón, en un condominio en Asia.

Imagen del hemiciclo durante participación del titular del Minam. Foto: Congreso

Los minutos pasaban y el titular del Minam respondía y explicaba las preguntas planteadas por los congresistas. Juan Carlos Castro habló más de 1 hora y 20 minutos, y antes de concluir agradeció a los parlamentarios y recordó que su asistencia ante el pleno hace parte del “legítimo control político”.

“El espacio que se me brinda es en el legítimo espacio de control político y mejora la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. (...) Es un recordatorio de la fragilidad de nuestro entorno”, declaró.

Cuando el ministro terminó su intervención, solo Patricia Juárez se encontraba presidiendo la Mesa Directiva, los otros integrantes, Eduardo Salhuana, Waldemar Cerrón y Alejandro Cavero se retiraron.

Alejandro Soto, en representación de Alianza Para el Progreso, fue quien inició con la ronda de preguntas para el titular del Minam, pero sorpresivamente, dijo que quien debió ser citado.

Demora en decretar estado de emergencia

Uno de los principales cuestionamientos hacia el ministro y el gobierno de Dina Boluarte por la ocurrencia de los incendios forestales, fue la demora para declarar las regiones en estado de emergencia. Durante sus primeras intervenciones y cuando ya se había reportado a las primeras personas fallecidas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén descartó que se aplique esta medida, puesto que la situación aún podía ser controlada.

“En opinión del que habla, hasta este momento, y esta es una opinión compartida por Indeci, hasta el momento no hay razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero por lo pronto no se está evaluando”, afirmó el pasado 17 de setiembre.

Incendio forestal en Peru - Piura

Sin embargo, en esas mismas declaraciones, reconoció que el Ejecutivo contaba con capacidades limitadas para contener la emergencia.

Solo un día después de las declaraciones del premier, la presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a la nación donde anunció la declaratoria de emergencia en Amazonas, San Martín y Ucayali

Ausencias en el Pleno

No es la primera vez que el hemiciclo luce vacío cuando se cita a los ministros son llamados para comparecer ante el Congreso. Una situación similar ocurrió durante la participación de la exministra de Cultura, Leslie Urteaga y el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social, Julio Demartini.

Asimismo, cuando se presentaron tres mociones de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte, por el caso Rolex, los congresistas promotores de esta solicitud no acudieron de forma presencial para respaldarla. Este hecho fue resaltado por la parlamentaria fujimorista, Patricia Juárez, quien llamó la atención a sus colegas.

“Además, ¿dónde están todos aquellos congresistas que firmaron la moción? ¿Dónde está la congresista Bazán, Bellido, Bermejo, Cortez, Cruz, Cutipa, Dávila (...)? ¿Dónde están? ¿Por qué no están acá presentes el día de hoy? Lamento, como dijo la congresista, el pleno vacío. Tienen que venir acá a sostener lo que dicen en sus mociones”, cuestionó.