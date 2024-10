Magaly Medina responde a Julián Zucchi tras decirle que la odia: “Deja de echarle la culpa al resto”

Magaly Medina responde a Julián Zucchi tras decirle que la odia. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina no tardó en responder a Julián Zucchi después de que este manifestara en un podcast su malestar hacia la conductora, afirmando que le había hecho “mucho daño” y acusándola de difundir mentiras. Zucchi declaró que había sido etiquetado como “manipulador,” un calificativo que consideró muy fuerte y dañino para su imagen.

Durante su programa ‘Magaly TV La Firme’, Medina abordó el tema y respondió directamente al argentino. La conductora explicó que los comentarios del actor argentino surgieron a raíz de una entrevista con su esposa, Yiddá Eslava, en la cual se abordaron varios temas personales, entre ellos su separación y los problemas que enfrentaron como pareja.

Magaly señaló que Yiddá, tras mucho tiempo de silencio, finalmente reveló detalles sobre su ruptura, rompiendo la imagen pública de “familia feliz” que habían mantenido hasta entonces.

Medina expresó que su objetivo nunca fue hacerle daño a Zucchi, como él lo sugirió, y que las declaraciones sobre él provienen directamente de Yiddá. “Ella habla de su condición de autista, de que tiene TDAH, del novio que también está dentro del espectro autista. Entonces, habla de varios temas importantes, no solamente de Julián Zucchi”, aclaró Magaly, resaltando que su programa simplemente refleja los hechos y las declaraciones públicas.

Con un tono directo, Magaly advirtió a Zucchi que “tenga cuidado a dónde dirige sus dardos” y le recordó que quien lo llamó manipulador fue la madre de sus hijos, no ella. “Esa mujer sabe de lo que está hablando porque te ha conocido en todas tus facetas. Ella es la que mejor sabe y te conoce”, subrayó.

En un momento más personal, Magaly desestimó las acusaciones de venganza de Zucchi y explicó que no tiene tiempo ni interés en pensar constantemente en él. “Hay gente que se obsesiona, que no puede dormir, que tiene que odiar. Yo no soy así, yo termino el programa y me olvido de los Julián Zucchi’ del mundo del espectáculo”, comentó.

Magaly Medina aconseja a Julián Zucchi a buscar a su terapeuta

Finalmente, la conductora le aconsejó a Zucchi que reflexione sobre sus problemas personales. “Deja de echarle la culpa al resto y sería bueno que en algún momento hables con tu terapeuta y le digas qué está mal en ti”, agregó, cerrando su respuesta con un toque de ironía al afirmar que ya había olvidado el tema, ya que para ella no era importante.

Magaly Medina dejó en claro que las acusaciones del argentino no la afectan y que su prioridad es mantener su vida tranquila, alejándose de la toxicidad que muchas veces rodea al mundo del espectáculo.

“Así que deja de echarle la culpa al resto y sería bueno que en algún momento hables con tu terapista y le digas qué está mal, pregúntale en ti, para que le has echado la culpa de tus cosas a todo el mundo”, acotó.

Julián Zucchi asegura que no hablará mal de Yiddá Eslava

Ante la controversia generada por las declaraciones de Yiddá Eslava en el canal de Magaly Medina, Zucchi decidió responder a través de su cuenta de TikTok, donde compartió parte de una conversación que tuvo con la psicoterapeuta Lizbeth Cueva en su podcast ‘Todos sanamos’.

Durante la charla, la especialista le preguntó cómo le gustaría ser recordado por sus hijos a los 40 años, a lo que Zucchi respondió de manera emotiva, afirmando que su mayor deseo es que sus hijos lo vean como un buen padre y que sepan que siempre estará para ellos.

“Que me amen, que estén felices del papá que tienen. Sé que algún día me van a enfrentar, cuando sean adolescentes, y me va a tocar un momento muy duro como padre, pero siempre sabrán que estaré ahí cuando me necesiten”, comentó el actor.

