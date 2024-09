“Siento que he renacido”: influencer peruana, sobreviviente de malaria en Uganda, comparte su emotiva historia de lucha y esperanza

Mayra Lázaro agradece el cariño recibido y resalta la intervención del consulado peruano y la OIM para su retorno a Lima. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

La creadora de contenido reconocida por sus viajes y su activismo en temas de empoderamiento femenino, Mayra Lázaro, estuvo al borde de la muerte. La joven fue hospitalizada durante tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del International Hospital Kampala (IHK) en Uganda, tras complicaciones de salud derivadas de la malaria y la diabetes. Su experiencia, que compartió recientemente en una entrevista con Infobae Perú, resalta no solo la gravedad de su situación, sino también su optimismo y el impacto emocional que tuvo durante su recuperación.

La blogger peruana llegó a Lima tras su paso por Uganda y explicó que durante sus últimas semanas en África, comenzó a experimentar síntomas que en ese momento no asociaba con la malaria. Fatiga extrema, pérdida de apetito y debilidad fueron los primeros indicios que, según recordó, no le hicieron sospechar de una enfermedad grave. Al llegar a una ciudad cercana a la frontera con Kenia, buscó atención médica, pero su salud empeoró rápidamente, lo que llevó a que perdiera el conocimiento.

“Lo que pasó después fue un completo vacío para mí”, comentó. Según relató, después de ese último día de consciencia en Uganda, fue trasladada de urgencia a un hospital en la frontera, donde los médicos realizaron las pruebas para detectar malaria. Poco después, su estado se agravó, requiriendo su traslado en ambulancia a la capital ugandesa. “Ahí fui ingresada directamente a UCI, y estuve inconsciente durante casi tres semanas”, contó Lázaro. Durante ese tiempo, su familia fue informada de la delicada situación, mientras ella permanecía en cuidados intensivos.

La recuperación en medio de la adversidad

Actualmente, Mayra Lázaro se enfrenta a una lenta recuperación, con problemas de movilidad y habla. (Infobae)

A pesar de las dificultades, Mayra destacó el apoyo recibido en Uganda, tanto por parte del personal médico como de los representantes diplomáticos peruanos. “Me trataron con mucho cariño”, señaló, resaltando que, a pesar de la gravedad de la experiencia, encontró aspectos positivos en el trato recibido. A su lado estuvo el cónsul de Perú en Egipto, ya que la representación diplomática peruana en África está limitada a Egipto y Sudáfrica. Posteriormente, el cónsul de Perú en Kenia se unió para facilitar su traslado de regreso al país.

El retorno a Lima se logró con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, que financió su traslado en compañía de una doctora especializada. “El regreso fue complicado, pero agradezco el apoyo que me dieron en todo momento. Me recibieron en el aeropuerto de Lima junto con Cancillería y, por supuesto, mi familia”, expresó la joven.

La influencia que Mayra Lázaro tiene en redes sociales y su carácter inspirador fueron clave para que su historia se difundiera rápidamente. Sin embargo, su recuperación aún está en proceso. “Tengo que seguir en reposo, todavía me cuesta caminar y me hicieron una traqueotomía, así que tengo dificultades para hablar”, explicó.

Un problema financiero no resuelto

La experiencia de Lázaro en África incluyó semanas de hospitalización por malaria, que la dejó en coma. (Infobae)

Uno de los temas que sigue siendo fuente de preocupación para la creadora de contenido es el pago de la deuda hospitalaria. Aunque Lázaro contaba con un seguro de viaje, la situación ha sido más compleja de lo esperado. “Mi prima estaba encargada del seguro y ellos prometieron pagar una parte del hospital. Sin embargo, ahora están pidiendo que paguemos nosotros primero y luego reembolsarán. Todavía estamos en negociaciones porque inicialmente habían prometido cubrir directamente los gastos”, señaló. La situación sigue sin resolverse, y la familia de Lázaro ha tenido que asumir gran parte de los costos, mientras esperan una respuesta definitiva.

La joven también reveló que la deuda hospitalaria es considerablemente alta, y que el seguro solo cubriría una pequeña parte de lo que ya ha sido pagado. Esta incertidumbre económica se suma a su proceso de recuperación física y emocional, pero su actitud frente a los obstáculos demuestra una fuerte determinación.

Proyectos y planes tras la experiencia

La embajada del Perú en Egipto envió a un funcionario consular a Uganda para monitorear la situación de la influencer Mayra Lázaro. (Composición: Infobae)

A pesar de las dificultades, Mayra Lázaro no planea detenerse. Aunque su prioridad ahora es recuperar completamente su salud, tiene claro que desea continuar con su labor de inspiración y empoderamiento a través de sus viajes. En la entrevista, mencionó que sus planes inmediatos incluyen un reposo prolongado en Perú, donde estará al menos un año para ajustar su tratamiento de insulina debido a su condición de diabetes.

Sin embargo, no descarta retomar sus viajes una vez que esté completamente recuperada. Su proyecto “Mentora de Viajes”, que nació en 2023, seguirá siendo uno de sus principales enfoques. Esta iniciativa está diseñada para ayudar a las mujeres a viajar solas, brindando talleres y mentorías que les permitan superar sus miedos y creencias limitantes. “Quiero seguir enseñando a las mujeres a viajar solas. Esta experiencia me ha dado aún más razones para compartir lo que he aprendido”, declaró.

A través de este proyecto, la blogger busca empoderar a las mujeres no solo para que viajen, sino también para que tomen control de sus vidas. “El miedo no debería ser un obstáculo para que las mujeres exploren el mundo por sí mismas”, comentó en relación con su misión. Con más de 50 países recorridos, su trayectoria como viajera y mentora está marcada por el deseo de que más mujeres descubran el mundo sin depender de nadie más.

A través de Mentora de Viajes, Mayra está impactando a mujeres de toda Latinoamérica, proporcionándoles las herramientas y la confianza necesarias para explorar el mundo por sí mismas. (Captura)

El regreso a Lima marca un nuevo capítulo en su vida y en su carrera como creadora de contenido y mentora. Aunque la recuperación tomará tiempo, su visión a largo plazo sigue firme. Mayra agradeció el apoyo recibido durante su hospitalización y aseguró que continuará compartiendo su experiencia a través de sus plataformas, donde próximamente ofrecerá un webinar dedicado a mujeres que desean aprender a viajar solas.

“Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes de mi salud y apoyaron a mi familia de alguna manera, porque ha sido un momento muy difícil. Ya estoy de vuelta, más tranquila. También quiero agradecer a Infobae por la difusión de mi caso. Pueden seguirme en Instagram como ‘Mentora de Viajes’, donde pronto anunciaré un webinar en octubre para enseñar a las mujeres a viajar solas”, concluyó la influencer.