Julián Zucchi confiesa su rencor hacia Magaly Medina: “La odio, es la mujer que más daño me hizo”

El argentino confesó su desprecio hacia la conductora de televisión, acusándola de haberlo dañado con mentiras y críticas, especialmente luego de haber iniciado una relación con Priscila Mateo | YouTube

Julián Zucchi no se guardó nada en una reciente entrevista con Giancarlo Granda, donde expresó abiertamente su desprecio hacia Magaly Medina. Según el actor argentino, la conductora de espectáculos ha sido muy crítica con él, especialmente desde que comenzó su relación sentimental con Priscila Mateo, exreportera del programa ‘Magaly TV La Firme’.

En la entrevista, Julián Zucchi confesó: “La odio, me hizo mucho daño, me dañó mucho y mintió y aseguró cosas muy fuertes. Decir manipulador a una persona es muy fuerte, sobre todo teniendo dos hijos chiquitos. Tengo la psicóloga de mis hijos, todo el tiempo, le ando preguntando como puedo blindar a mis hijos, como hago para que mis hijos no sufran”, mencionó sobre las palabras de Medina.

Seguido, explicó que le molesta que se metan en su rol de padre. “Lo único que hoy me duele. Ya no me duele Magaly, que la gente hable de mí, lo único que me duele es que se pueda juzgar mi rol de padre y es lo único que no voy a permitir”, acotó.

El exchico reality también señaló que Magaly ha hablado repetidamente sobre su vida privada. “Los últimos dos episodios son sobre mí. Me acusa prácticamente de romper su equipo, y en otro, Yidda se sienta frente a Magaly para hablar de mí. La mujer que más me dañó se sienta con mi expareja, con la madre de mis hijos, a hablar cosas mías. Es doloroso”, afirmó.

Julián Zucchi enfrenta a Magaly Medina

Julián Zucchi también expresó su incomodidad al ver cómo se involucró a Priscila Mateo en el escándalo, a pesar de haber sido su jefa hasta hace unos meses. “Traen a los examigos de Priscila para hablar de ella y de mí. Ella lloraba mucho, y Magaly se burló de ella en vivo”, agregó.

Por último, la expareja de Yiddá Eslava admitió que algunos calificativos de la conductora siguen resonando en él: “Lo que más me dolió fue que me llamara manipulador, poco hombre, que Priscila renunció a su trabajo por mí”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Julián Zucchi?

Luego que Priscila Mateo renunciara a su programa de espectáculos, Magaly Medina afirmó que la comunicadora dio un paso al costado por influencia de su actual pareja, Julián Zucchi. “Este hombre hace gala de su verbo, quiere venir a impresionarnos y decir cómo debemos hacer televisión”, señaló.

La conductora no dudó en calificar a Zucchi de “manipulador” y aseguró que intentó influir en Priscila Mateo para que en su espacio no se hablara más de él. “No va a venir a hacerme la pauta del programa y tratar de manipular a su reportera para que aquí lo blindemos. Desde un principio, cuando la reportera se metió con Julián, le dijimos que habría conflicto de intereses”, enfatizó.

Yiddá Eslava concedió entrevista a Magaly Medina

Yiddá Eslava, actriz peruana y expareja de Julián Zucchi, se sinceró en una emotiva entrevista con Magaly Medina sobre los momentos difíciles que vivió durante su relación con el actor argentino. Entre lágrimas, la actriz reveló haber sido víctima de manipulación emocional, lo que le causó episodios de ansiedad y un aumento considerable de peso.

“Había una manipulación emocional”, explicó, detallando cómo Julián Zucchi la llamaba “loca” y la hacía sentir culpable con frases como “me quedé aquí por ti”.

La excompetidora de ‘Combate’ compartió que todo cambió cuando descubrió que es autista, lo que le permitió entender que no era “loca” ni “intransigente”, y que no debía seguir tolerando ese tipo de maltrato. “Ya no permitía que me dijeran loca”, afirmó.

Yiddá Eslava revela por qué le molestó tanto el ampay de Julián Zucchi y Priscila Mateo. YouTube: 'Magaly Medina El Podcast'.

Sobre su separación, Yiddá señaló que esperaba mantener una relación cordial con Zucchi por el bien de sus hijos, pero las cosas no salieron como lo planeado. “Pensé que podíamos seguir siendo padres, pero todo cambió cuando me enamoré”, mencionó, aclarando que nunca consideró regresar con el argentino debido a la pérdida de confianza, a quien acusa de haberle sido infiel con otra mujer.

Actualmente, Yiddá Eslava está en una nueva relación con Ángel Fernández. “Es superrespetuoso”, expresó la intérprete, señalando que le resulta “humillante” reconocer que recién a los 41 años ha descubierto lo que significa tener una relación basada en el respeto mutuo.