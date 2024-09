Ministro de Educación defiende decisión tardía por suspensión de clases: “No le vamos a hacer el juego a ningún paro”

Morgan Quero fue cuestionado por el comunicado del Minedu sobre la realización de clases de forma remota publicado a primeras horas de la mañana. (Fuente: Canal N)

El ministro de Educación, Morgan Quero, intentó justificarse sobre el comunicado tardío que difundió su gestión por la suspensión de clases presenciales ante el paro de transportistas que se realiza este jueves 26 de septiembre. Un anuncio que se dio hace varios días por la creciente ola de extorsiones y asesinatos contra conductores.

El titular aseveró que las diversas carteras ya habían llegado a un acuerdo con los gremios, por lo que tenía conocimiento que esta movilización no se llevaría a cabo. Por ello, la decisión fue tomada en horas de la madrugada.

“Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro, que eso quede muy claro. Pido mucha responsabilidad de los medios de información. Recordemos, todos los sabemos, el transporte es un servicio público esencial, hasta las últimas horas del día de ayer había una serie de acuerdos con los distintos gremios que han sido comentados con los siguientes ministros”, mencionó en conferencia de prensa.

Esto causó incertidumbre a algunos padres y madres de familia, quienes enviaron a sus menores a sus instituciones educativas. Sin embargo, minutos antes de las 7:00 a.m. se anunció la suspensión cuando la integridad física de los estudiantes se había expuesto.

Ministro de Educación se justifica por comunicado tardío de suspensión de clases| Composición Infobae (Foto: Agencia Andina)

En diversos colegios no se tomó la decisión de la virtualidad, ya que no existía un comunicado oficial del Minedu. En otro momento, indicó que no hay ningún reporte de menores de edad heridos.

Morgan Quero no reconoció que la decisión sea tarde, debido a que muchos alumnos ya habían salido de sus hogares. Además, aseguró que las actividades pedagógicas se han realizado con normalidad de manera virtual.

“En el horario de la madrugada hubo unos cambios. Hemos tomado la decisión por eso a las 6:50 de la mañana y no hay ningún estudiante, escolar, docente o personal administrativo que esté en riesgo. Todos están a buen recaudo”

¿Cuáles son los distritos declarados en emergencia?

El Gobierno de Dina Boluarte ha declarado en estado de emergencia a 11 distritos de Lima y uno del Callao.

Ate

Villa El Salvador

Ancón

Puente Piedra

Comas

Callao (Ventanilla)

Carabayllo

Independencia

San Martín Porres

Los Olivos

San Juan de Lurigancho

Lurigancho-Chosica

Decenas de personas intentan abordar un autobús este jueves durante una jornada de paralización del transporte público, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Paro de transportistas

La concentración de diversos gremios en varias partes de la capital comenzó desde muy temprano. Algunas personas decidieron salir de sus viviendas horas antes para llegar a tiempo a sus centros de labores, pero tampoco fue posible.

Alrededor de las 5:00 a.m. ya estaban las primeras personas que iban a participar en esta movilización. Asimismo, se visualizó la presencia de pocos buses que hacían una ruta corta para evitar ser intervenidos.

Es así como las unidades de transporte iban llenas ante la escasez. Mientras que los colectivos informales también estuvieron presentes, por lo que cobraban hasta S/10.

A través de las redes sociales, también se difundió videos en los que manifestantes rompen las lunas y bajan a los pasajeros de un bus informal que no acató el paro. Una situación que se ha repetido en otras partes de la capital.