Marisol afirmó que Andrés Hurtado es su amigo, pero luego cambió de versión: "Lo conozco como artista". | Amor y Fuego.

La cantante de cumbia Marisol, conocida como ‘La Faraona’, sorprendió al brindar declaraciones sobre su amistad con Andrés Hurtado, actualmente investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. En una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, la artista dejó en claro su postura respecto a las acusaciones que enfrenta el popular conductor de televisión.

Marisol expresó su aprecio y respeto hacia Hurtado, señalando que, independientemente de las acusaciones, siempre le tendrá un gran cariño. “Lo único que yo te puedo decir es que Andrés es mi amigo, lo quiero mucho, lo respeto. Pase lo que pase, él siempre va a tener mi cariño”, afirmó la cantante, dejando claro que su amistad no se verá afectada por los problemas legales que enfrenta el presentador.

La intérprete también recordó el trato que recibió cada vez que visitaba el programa de Hurtado, asegurando que siempre fue tratada con mucha cordialidad. “Cada vez que iba al programa, me ha tratado de lo mejor, me ha tratado como una reina”, declaró Marisol, destacando la hospitalidad y amabilidad que el conductor le ofrecía en sus visitas a la televisión.

Marisol le da su respaldo a Andrés Hurtado. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

Sin embargo, la cantante de cumbia también aclaró que su relación con Andrés Hurtado no es de larga data ni va más allá de lo profesional. “Lo que conozco bien es en el aspecto de nuestro ambiente, artístico, espectáculo. No soy su amiga de años, no he trabajado con él jamás, pero lo conozco de ahora, como artista”, explicó, marcando una diferencia entre la amistad personal y la relación profesional.

Estas declaraciones se producen en medio de la polémica que rodea a Hurtado, quien enfrenta graves acusaciones que podrían tener repercusiones legales importantes. A pesar de esto, la cantante reafirmó que, en lo que respecta a su experiencia personal, siempre tuvo una relación de cordialidad con el presentador.

Finalmente, Marisol dejó en claro que su postura se basa en lo que conoce de Hurtado dentro del ámbito artístico, evitando pronunciarse sobre las investigaciones que enfrenta su amigo.

Marisol le da su respaldo a Andrés Hurtado. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

Jessica Newton lamenta situación de Andrés Hurtado

Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, fue consultada sobre la situación legal que enfrenta Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Aunque Newton ha sido invitada en varias ocasiones al programa de Hurtado, siempre manteniéndose cordial, prefirió no hacer comentarios profundos sobre el caso.

La exreina de belleza destacó que en las veces que visitó el set de Hurtado, siempre fue recibida con amabilidad y buen trato, pero aclaró que no se siente en posición de juzgar la situación. “No soy juez para decir algo más”, afirmó, refiriéndose a la controversia en la que está envuelto el presentador.

A pesar de mantener cierta distancia, Newton expresó su preocupación por el “ensañamiento” que ocurre en casos mediáticos como este, sin importar la figura pública involucrada. Considera que este tipo de persecución puede tener efectos negativos, no solo para el acusado, sino también en el entorno que lo rodea.

En conclusión, aunque Jessica Newton reconoció su buena experiencia con Andrés Hurtado, optó por no tomar partido en el proceso legal y lamentó el impacto que los escándalos públicos pueden generar en la salud emocional de las personas.