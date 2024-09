Edson Dávila a Milett Figueroa por criticar realitys de Gisela Valcárcel: “Ella quería canciones de Christina Aguilera”

Edson Dávila se burla de Milett Figueroa por criticar realitys de Gisela Valcárcel. América Hoy.

Los conductores de ‘América Hoy’ mostraron su incomodidad tras las recientes declaraciones de Milett Figueroa, al criticar su experiencia en el programa de Gisela Valcárcel, ‘El Artista del Año’ en el 2018.

Durante su conversación con el programa LAM de Argentina, tras su debut como jurado en el ‘Cantando 2024,’ Figueroa explicó que uno de sus mayores deseos es que los concursantes tengan la libertad de elegir las canciones que interpreten.

Para ella, esa elección es crucial para que los participantes se sientan seguros en el escenario y puedan lucirse al máximo. “Espero que en este caso no sea así, por eso pregunté a la entrenadora si ellos habían elegido la canción. Deben escoger una canción que les permita lucirse”, expresó la exchica reality al recordar su paso por los concursos de Gisela Valcárcel.

Milett Figueroa reveló que durante su participación en ‘El Artista del Año’ nunca tuvo la libertad de elegir las canciones que cantaba. Según ella, esto le impidió mostrar sus verdaderas capacidades vocales.

“A mí me imponían mucho las canciones que yo cantaba en un reality y nunca me dejaron cantar algo que yo quería, entonces, por contrato, tenía que acatar la situación”, añadió.

Milett Figueroa apuntó contra Gisela Valcárcel desde Argentina | LAM - América

Edson Dávila revela la razón por qué Milett Figueroa no cantaba los temas que quería

Las declaraciones de Milett Figueroa no pasaron desapercibidas en el programa de Ethel Pozo. Durante la emisión del miércoles 25 de septiembre, los conductores de ‘América Hoy’ se pronunciaron al respecto. Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza hicieron comentarios sobre las críticas de la modelo, pero fue Edson Dávila quien ofreció una explicación más detallada sobre por qué Milett no podía cantar los temas que ella deseaba.

Dávila, quien ha sido parte de las producciones de ‘GV Producciones’ como bailarín y conoce de cerca la estructura de los realities de canto y baile, explicó que la razón por la cual no se le asignaban las canciones que Milett quería se debía a que su registro vocal no era suficiente para interpretarlas correctamente.

“Ella quería cantar temas de Christina Aguilera, Mariah Carey y Whitney Houston... ella es osada, no te pases. Por eso le daban canciones de Danna Paola, Thalía, Karol G, temas que están en su registro”, señaló a su fiel estilo el popular ‘Giselo’.

Según el conductor, las canciones que Milett Figueroa deseaba interpretar, como “Pero me acuerdo de ti” de Christina Aguilera, tenían notas demasiado altas que estaban fuera de su alcance vocal. “Son notas muy altas, no va a llegar nunca. Ella quería esta canción altísima, pero no iba a llegar”, añadió con sinceridad.

Por su lado, Brunella Horna y Janet Barboza contaron su experiencia en los realitys de Gisela Valcárcel y aclararon que la producción le asignaban piezas musicales que ellas podían bailar de acuerdo a sus destrezas y no temas que le hubiera gustado porque eran muy complicadas.

“Mi coach que era Arturo Chumbe y me había visto bailar, me decía esta canción por más que te encante, no te va a salir porque no tiene el ritmo, vamos a buscar una canción que vaya a tu estilo“, comentó la popular ‘Rulitos’.

Edson Dávila a Milett Figueroa por criticar realitys de Gisela Valcárcel. América Hoy.

El desempeño de Milett Figueroa en ‘El Artista del Año’

Milett Figueroa ha sido parte de varios reality shows en Perú, incluyendo El Artista del Año, un programa en el que compitió en dos ocasiones, pero sin lograr destacar lo suficiente. En 2018, compitió contra artistas peruanos con mayor trayectoría tales como Yahaira Plasencia, Josimar y Michelle Soifer. Sin embargo, fue eliminada en la segunda gala del programa, lo que representó una decepción para la modelo.