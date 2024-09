Gisela Valcárcel responde si tiene una amistad con Andrés Hurtado: “No me gusta hacer chismes”

Gisela Valcárcel, una de las figuras más icónicas de la televisión peruana, decidió romper su silencio y abordar los rumores que la vinculan con Andrés Hurtado, también conocido como ‘Chibolín’, quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la conductora de 61 años respondió a las preguntas de sus seguidores, entre las cuales no pudo evitar tocar el delicado tema que relaciona su nombre con el presentador de televisión.

En medio de la interacción con sus seguidores, la popular ‘Señito‘ fue consultada sobre si mantenía una amistad con Hurtado, a lo cual respondió sin confirmar ni negar la relación. “No es que no responda si es mi amigo o no es mi amigo. A mí no me gusta hacer chismes porque sé después el titular (en la prensa)”, comentó la conductora, mostrando su intención de no alimentar rumores ni especulaciones sobre su vida personal.

Gisela Valcárcel explicó que, en su opinión, las amistades son algo evidente y no necesitan mayor explicación o confirmación pública. “Cuando uno tiene amigos, es notorio… o no, por eso no respondo”, sostuvo la popular ‘Señito’, restando importancia a la necesidad de aclarar su vínculo con Hurtado. Con esta respuesta, Gisela evitó involucrarse en el escándalo que rodea a su colega, manteniendo una postura reservada ante los cuestionamientos de la prensa y el público.

Gisela Valcárcel es considerada la 'reina de la televisión peruana'.

A pesar de su intento de esquivar el tema, los seguidores continuaron insistiendo, y una de las preguntas que surgió durante la transmisión fue aún más directa: “¿Estás involucrada en el caso Chibolín?”. La ex figura de América Televisión, visiblemente incómoda, decidió responder de manera firme y clara. “A ver, ¿ustedes creen que yo podría contestar algo así? No voy a contestar”, sentenció, reafirmando su deseo de mantenerse fuera de la controversia legal que envuelve a Hurtado.

La conductora dejó en claro que no busca formar parte de los titulares sensacionalistas ni dar pie a más especulaciones. Su enfoque, según mencionó durante el en vivo, está puesto en sus proyectos personales y profesionales, dejando de lado los escándalos que rodean a otras figuras del espectáculo. Aunque se rehusó a hablar más del tema, Gisela Valcárcel no perdió la oportunidad de conversar con sus seguidores sobre otros asuntos y los nuevos planes que tiene en marcha.

Al cerrar su intervención, Gisela Valcárcel reafirmó que su intención es seguir enfocada en sus proyectos y continuar conectando con su público desde un espacio de respeto y profesionalismo. Mientras tanto, las investigaciones sobre Andrés Hurtado siguen su curso, y la conductora opta por mantener una postura distante del caso.

Andrés Hurtado llegó a la sede principal de la Fiscalía. (Foto: Composición / Andina)

Magaly Medina ataca a Gisela Valcárcel por su cercanía con Andrés Hurtado

Magaly Medina aseguró que Gisela Valcárcel y Andrés Hurtado eran bastante cercanos. Asimismo, se burló de la rubia por no decir nada acerca de su amistad con ‘Chibolín’. En otro momento, afirmó que ella no tiene amistad con las personas que son cercanas a la popular ‘Señito’.

“Todo el mundo sabe lo muy distante que yo me mantengo de la gente del espectáculo, sobre todo de gente que está muy cercana a las bataclanas como ha sido ‘Chibolín’, que en una época ha sido uña y mugre de Gisela Valcárcel y quien es amigo de Gisela Valcárcel, no es mi amigo”, dijo la popular ‘Urraca’.

Incluso, sostuvo con una foto de respaldo que antes de ser descubierta en la televisión, Gisela “era íntima de Hurtado desde que ella era bailarina de un cafeteatro”. Por ello, pidió a Valcárcel no negar “a sus amigos”.