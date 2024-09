Gian Marco, su historia personal a través de ‘Mi vida en sol mayor’ y un mea culpa sobre sus impulsos: “Yo reacciono cuando tocas a mi familia”

El cantante habla con Infobae sobre esta nueva propuesta, cómo enfrenta las críticas y su nominación a los Latin Grammy 2024

A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Gian Marco Zignago ha dejado una huella imborrable en la música latina. Su carrera comenzó en los años 90 y rápidamente se consolidó gracias a su talento, logrando nominaciones y premios, incluidos los Latin Grammy. Esta vez nos sorprende con una nueva propuesta, su obra ‘Mi vida en sol mayor’, un testimonio de su trayectoria contada de una forma muy personal, donde no faltarán las entrañables historias y sobre todo la música, aquellas que reflejan sus emociones más profundas.

En conversación con Infobae Perú, Gian Marco cuenta que a sus 54 año ha aprendido mucho, hace un mea culpa por sus abruptas reacciones, pero también aclara que si alguien se mete con su familia, no lo pensaría dos veces para salir a defenderla. Nos habló de su doble nominación al Latin Grammy 2024 y si su novia Juliana Molina será mencionada en ‘Mi vida en sol mayor’.

- ‘Mi vida en sol mayor’ es una propuesta muy diferente a las anteriores. ¿Qué tal los nervios?

Es una propuesta difícil, es una propuesta interesante, riesgosa, pero desde un lugar sano. Creo que voy a poder expresar cosas que no he podido hacer anteriormente, ni decir, porque obviamente es una obra de teatro, escrita por Vanessa Vizcarra con una puesta en escena maravillosa. Va a haber música, vamos a cantar, obviamente estoy representándome en la obra. Cuento mi niñez, mi adolescencia, como hijo, como padre, como profesional y como músico, para que de alguna manera sea un eslabón entre la gente y yo.

- Contabas que tuviste que pedirle permiso a tu mamá (Regina Alcover) para tocar ciertos capítulos, ¿por qué?

Sí, sí, porque claro, toco temas de mi padre y mi madre que son, digo, son un poco. . no sensibles de una manera dramática, pero que usualmente no los conversas en una entrevista, pero sí vale la pena contarlo en el teatro, ¿no? Como te digo, con mucho respeto y obviamente, quise leerle la obra a mi mamá y decirle, voy a hablar de esto, preguntarle si hay algún problema. Me dijo, ‘Claro, no hay ningún problema. Eso es lo que es’.

- A tus 54 años, ¿cómo nació la idea de esta obra?

En realidad, yo cada vez que me presentaba en teatros, aquí en Lima, incluso en otros países, el teatro me lleva a mí a hablar más con la gente. Entonces la gente a veces me decía, ‘oye, ¿por qué no haces un unipersonal?’. Eso nos llevó a decir, ‘oye, ¿por qué no hacemos algo diferente?’ Y hablando con el equipo apareció Vanessa Vizcarra (directora), que lo puede escribir, y se convirtió en esta obra de teatro que resume mi vida en la música.

El cantante señala que a sus 54 años tiene el deseo de contar su historia con la música, además de experiencias personas y acercarse más a su público.

- ¿Hablarás también de Juliana Molina?

No, solamente de temas personales, hablo de mis padres, o sea, hablo de mi niñez, hablo mucho de la música y este ente maravilloso que es quien me convierte en lo que soy. Hablo obviamente como padre y lo que significan mis hijos en la vida actual y cómo la vida y la música, y todo lo que pasé me lleva hasta este momento de mi vida, a verme construido y desarmado, construido y desarmado para poder entablar hoy en día una conversación conmigo a esta edad.

- ¿Cómo te estás llevando con los usuarios de las redes sociales, que suelen ser crueles?

Son crueles, son muy crueles. La crueldad, hoy en día la crueldad del mundo está a la vuelta de la esquina, entonces hay que aprender a convivir con ella. No hay que tenerle miedo, creo que esa es la clave.

- ¿Y ha sido difícil llegar a este punto de equilibrio?

Muy difícil. Muy complejo. Pero también los años y la serenidad te hacen ver las cosas de manera diferente. Creo yo que estoy por buen camino hasta el momento.

Gian Marco Zignago habló de su propuesta teatral donde no faltará música. Infobae Perú / Ana Morocho

- ¿Hoy ya piensas más a la hora de reaccionar?

Sí, sí. Yo reacciono cuando me tocas a mi familia. Ahí reacciono, cuando tocas a mi familia. Ahí no tengo ningún tipo de problema en reaccionar. Lo demás, no. Imagínate, el que no te quiere, no te quiere.

- Estás en una etapa importante, donde tu hija y tú han logrado nominaciones al Latin Grammy, ¿cómo has tomado este reconocimiento para ambos?

Mira, es un regalo poder compartir mi carrera con mis hijos, porque los tres son músicos. Ya Nicole es una profesional, Fabián dentro de poco va a salir también a hacer su música, Abril ya entró en la universidad a estudiar música, entonces me toca observarlos y desde mi lugar guiarlos en lo que yo pueda, dejar que se tropiecen también.

- Nicole nunca ha dejado que te involucres en su carrera, te ha tocado solo mirar...

No, yo no me meto tampoco. Eso es muy cierto. Es muy cierto. Salvo que ella me pregunte algo o que ella se acerque. Esa es su carrera. Lo que tú ves de Nicole, créeme que lo ha hecho ella sola. Y sí, obviamente, así como cuando yo empecé, soy el hijo de Regina Alcóver y Joe Danova, ella cuando recién empezó era la hija de Gian Marco. Es así, lamentablemente, eso es algo con lo que tiene que cargar, pero lo queb ha logrado, se lo ha ganado a pulso.

- Está dura la competencia, te enfrentas a fuertes figuras de la música...

Sí, claro, la terna de la Mejor Canción del Año está dificilísima y también la terna de Mejor álbum vocal pop tradicional también, pero estamos nominados y eso significa mucho. Vamos a aprovechar las nominaciones, uno tiene que aprovechar eso para poder seguir expandiéndose.

Datos:

La temporada de ‘Mi vida en sol mayor’ va del 24 de octubre al 10 de noviembre de 2024, en La Cúpula de las Artes. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Gian Marco tiene una doble nominación a los Latin Grammy: ‘Mejor Canción del Año’ y ‘Mejor álbum vocal pop tradicional’.

Gian Marco Zignago presentará su obra teatral Mi vida el sol mayor. Infobae Perú / Ana Morocho