Magaly Medina recuerda la amistad entre Gisela Valcárcel y Andrés Hurtado: “Ellos han sido uña y mugre”

Magaly Medina recuerda la amistad entre Gisela Valcárcel y Andrés Hurtado. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el último episodio de Magaly TV La Firme el pasado 20 de septiembre, Magaly Medina abordó directamente los ataques que ha estado recibiendo tras ser vinculada con Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien fue detenido recientemente en el contexto de investigaciones por tráfico de influencias y lavado de activos.

Desde la ciudad de Miami, donde se encontraba por motivos personales, la conductora no escatimó en palabras para defenderse y clarificar su posición frente a la situación ante todos sus televidentes. Durante su intervención, Magaly expresó su frustración por las especulaciones maliciosas de sus detractores que buscan relacionarla con el escándalo en torno a Hurtado.

“Para algunos que siempre intentan volcar sus frustraciones y encontrar explicaciones a cada cosa que hago o dejo de hacer, quiero ser clara: no tengo ninguna conexión con este caso”, declaró con firmeza. La periodista subrayó que no comprende el “oscuro propósito” detrás de los rumores que intentan manchar su imagen.

“Hay que ser lógicos; no repitan cosas como monos. Todos saben lo distante que me mantengo de personas del espectáculo, especialmente de aquellas que están cercanas a los ‘bataclanas’”, afirmó, haciendo referencia a las figuras del entretenimiento que suelen estar en el centro de la controversia.

En su comentario, Medina también hizo hincapié en la relación de amistad entre Gisela Valcárcel y Andrés Hurtado, aclarando que, aunque ambos son figuras prominentes en el mundo del espectáculo peruano, ella no comparte cercanía con él. “Chibolín siempre ha sido un amigo muy cercano de Gisela Valcárcel, pero eso no me involucra a mí. No está en mi círculo, no tengo vínculos con él”, explicó.

Según la comunicadora, el trasfondo de esta ‘ola de críticas’ se encuentra en la constante búsqueda de algunos sectores por desacreditar su trabajo y profesionalismo. “Cuando uno compite, debe hacerlo de manera limpia, frontal y honesta. No se vale intentar deslegitimar a otros lanzando rumores sin fundamento”, enfatizó Magaly, reflejando su indignación ante las tácticas desleales que ha enfrentado en su carrera.

Magaly Medina lamenta no estar en Perú para hablar de detención de Andrés Hurtado

Además, la conductora Magaly Medina lamentó no haber podido comentar sobre la detención de Andrés Hurtado en tiempo real. “La noticia del día es que ayer detuvieron a Chibolín. Como periodista, me hubiera encantado estar en vivo para desarrollarles esta noticia. Pero a pesar de no estar aquí físicamente, estoy comprometida a informar y aclarar las cosas”, dijo, reafirmando su rol como comunicadora.

Magaly cerró su intervención con un llamado a la objetividad y el respeto en el periodismo. “No podemos permitir que las especulaciones y las habladurías arruinen el trabajo de quienes estamos en esta profesión. El Perú merece información veraz y responsable”, concluyó, dejando claro que no se dejará intimidar por las críticas infundadas.

Magaly Medina amenazó por especulaciones de corrupción hacia su esposo

Hace poco, Magaly Medina decidió salir en defensa de su esposo, Alfredo Zambrano, en medio de una serie de especulaciones que lo vinculan a supuestos actos de corrupción.

En redes sociales, algunos usuarios han acusado al notario de haberse enriquecido durante la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sugiriendo un vínculo con el escándalo de tráfico de influencias que involucra al expresentador de Panamericana Televisión, Andrés Hurtado.

Visiblemente enfadada, la comunicadora rechazó categóricamente estas insinuaciones y afirmó que no tiene ningún vínculo con personas relacionadas con actos delictivos. “Ahora resulta que todo el mundo en este país es rico gracias a Chibolín. Que Chibolín se haya enriquecido, no sé de qué forma, eso tendrán que investigarlo las autoridades. Eso no significa que otras personas, que no teníamos ningún vínculo con él, nos hayamos enriquecido”, expresó la conductora con firmeza.

Magaly TV La Firme. (Captura de ATV)