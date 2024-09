“El Perú entiende el Pacto para el Futuro como una herramienta que debe respetar la soberanía”: La intervención de Elmer Schialer ante la ONU

Así fue la participación de Perú en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York: la exposición del canciller Elmer Schialer. Canal N

El canciller Elmer Schialer viajó a Nueva York, Estados Unidos, a fin de participar en la Semana de Alto Nivel del Septuagésimo Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En su intervención, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores saludó el Pacto del Futuro, adoptado por 143 Estados miembros de la ONU, incluyendo al Perú.

Este pacto, que incluye 56 acciones para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la paz mundial y las amenazas de la inteligencia artificial (IA), fue calificado por el sucesor de Javier González Olaechea como “crucial para canalizar de la manera más eficiente e inclusiva la cooperación internacional”.

“Saludamos también que en esta cumbre del futuro se aborden asuntos de gran impacto para las nuevas generaciones, el Perú considera indispensable avanzar hacia la construcción de un sistema de gobernanza global que promueva la transferencia de conocimientos y tecnología y establezca lineamientos para el uso correcto de la inteligencia artificial”, mencionó.

En ese sentido, adelantó que, para el país, “el pacto para el futuro es una herramienta que debe respetar la soberanía de los estados y que debe promover la cooperación basada en la solidaridad, respeto mutuo y equidad”.

Canciller Elmer Schialer saludó y se sumó al Pacto por el Futuro, adoptado por la ONU.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“Para nosotros este pacto no es ni será jamás una imposición ni una agenda que erosione nuestras tradiciones o nuestro orden jurídico interno sino más bien una plataforma que nos permita trabajar junto a otras naciones para enfrentar los desafíos que compartimos como son la lucha contra la pobreza, protección el medio ambiente y orden económico mundial más justo y equitativo en beneficio de los países en desarrollo”, explicó.

“Es, en esencia, un llamado a construir un futuro donde el desarrollo sostenible, la paz y prosperidad sean accesibles para todos sin que ello implique renunciar a nuestra identidad, nuestros valores o a nuestra autonomía como nación”, sentenció.

¿Qué es el Pacto para el Futuro?

El acuerdo subraya la creciente diversidad de amenazas a la paz mundial, destacando el riesgo de una guerra nuclear. Además, reitera compromisos esenciales de los miembros de la ONU, como el respeto a la Carta de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, la protección de los civiles y el uso de la diplomacia para resolver conflictos. También reafirma el compromiso con la eliminación de las armas nucleares.

El Pacto para el Futuro también aborda la necesidad de adaptar las misiones de paz. Asimismo, reconoce que estas, a veces criticadas por los países de acogida, deben responder mejor a las realidades actuales. En este sentido, se pide al secretario general de la ONU que haga recomendaciones para adaptar las herramientas de la organización de manera más flexible y personalizada.

Elmer Schialer participó de Cumbre.

El acuerdo también destaca la importancia de la diplomacia para resolver conflictos y la protección de los civiles, reiterando compromisos fundamentales de los miembros de la ONU. Además, subraya el compromiso con la eliminación de las armas nucleares.

Entre los 143 países que tuvieron el respaldo se encuentran Perú, Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Israel, Irlanda, España, Australia, Chile, Brasil, Paraguay, Ecuador e Italia. Hubo siete votos en contra, encabezados por Rusia, Irán y Nicaragua; y quince abstenciones, de Cuba, Bolivia e Irak.

El caso de Argentina fue particular, porque decidió no votar y quedó en una reducida lista de países que no participó en la votación del Pacto para el Futuro, como Afganistán, Brunei, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, El Salvador, Haití y Venezuela.