Jhovan Tomasevich, expareja de María Paz Gonzáles, rechaza ampay de Jesús Alzamora: “Hay hijos de por medio”

Jhovan Tomasevich, expareja de María Paz Gonzáles-Vigil, habla sobre el ampay de Jesús Alzamora | Nadie se salva - Carlos Orozco Youtube

El cantante peruano Jhovan Tomasevich se pronunció sobre el difícil momento que atraviesa María Paz Gonzáles-Vigil, con quien tuvo un romance en sus años de juventud. La esposa de Jesús Alzamora está recibiendo una avalancha de críticas tras declarar en un comunicado que ya sabía de las imágenes del actor besando a una mujer colombiana, pero decidió continuar con su matrimonio a pesar de ello.

En un principio, el vocalista de la banda de rock alternativo Zen expresó su sorpresa por el ampay de Jesús Alzamora, dado que en redes sociales demostraba un profundo amor y respeto hacia la madre de sus hijos. Por ello, Jhovan Tomasevich lamentó que sea María Paz Gonzáles-Vigil quien reciba malos comentarios por haber perdonado el desliz de su esposo.

“María Paz es tranquila y emocional [...] A mí lo que me molesta son los comentarios de la gente hacia ella porque no le creen. Le dicen: ‘¿Por qué aceptas eso?’. Uno no es impermeable a las críticas ni a los comentarios que hay en Internet, por más que intentas rechazarlos, siempre te llegan a impactar y en esta situación es difícil”, señaló en el podcast ‘Nadie se salva’.

María Paz Gonzáles-Vigil está enfrentando críticas intensas en redes sociales tras admitir que ya estaba al tanto de la infidelidad de Jesús Alzamora.

Jhovan Tomasevich reconoció que, al igual que cualquier persona, también ha cometido errores en sus relaciones amorosas pasadas. Sin embargo, enfatizó que el caso de Jesús Alzamora es diferente debido a que el actor está casado y tiene dos hijos con María Paz Gonzáles-Vigil. En este contexto, las repercusiones se vuelven mucho más significativas.

“Yo también de chiquillo he tenido mis cosas, pero cuando tienes familia, hijos de por medio, es otro tema. Todos tenemos rabo de paja, pero es muy distinto cuando tienes una familia, ahí es cuando las cosas se complican porque les tienes que decir a ellos. Incluso hay parejas que no son mediáticas y se separan, y los chibolos en el colegio son muy duros”, expresó el cantante.

Jesús Alzamora viajó a Colombia para asistir a la despedida de soltero de un amigo. En la discoteca 'Perro negro', fue visto besando a otra mujer. Captura/ Magaly TV La Firme

En otro momento de la conversación, aunque sin referirse explícitamente a Jesús Alzamora, el cantante nacional expresó su descontento hacia quienes, a pesar de haber construido una relación sólida y duradera, optan por el engaño y la infidelidad. “Tú no puedes traicionar a la persona que te cuida la espalda noche a noche”, señaló indignado.

¿Cómo se enteró del ampay de Jesús Alzamora?

Jhovan Tomasevich indicó que, como la mayoría de los peruanos, se enteró del ampay de Jesús Alzamora al ver las primeras imágenes promocionales publicadas por el programa ‘Magaly TV La Firme’. En ese momento, sus chats de WhatsApp se inundaron de mensajes de confusión y asombro por parte de sus conocidos, muchos de los cuales también son amigos de María Paz Gonzáles-Vigil.

“Esto (por el ampay) me ha tocado un poco porque tenemos un montón de amigos en común, todo el mundo empezó a pasar (las imágenes) en los chats privados, decían ‘¿qué fue?’, sobre todo porque hace menos de cinco días la habíamos visto llorando”, mencionó.

Jhovan Tomasevich se mostró impactado por el ampay de Jesús Alzamora, esposo de María Paz Gonzáles-Vigil.

Tomasevich aprovechó la oportunidad para dejar en claro que no estaba de acuerdo en que Jesús Alzamora haya publicado un video en su canal de Youtube en donde María Paz Gonzáles-Vigil aparece llorando. “Quienes la conocen saben que es dulce y transparente, llorar en cámaras es jodido. ¿Cuál era la necesidad de sacar ese video?”, sostuvo.

¿Cómo es su relación con María Paz Gonzáles-Vigil?

Jhovan Tomasevich también se refirió a su vínculo actual con su expareja María Paz Gonzáles-Vigil. Explicó que, aunque su conocimiento de Jesús Alzamora es limitado, ya que solo se han cruzado en eventos profesionales, su relación con María Paz es mucho más cercana. “Conozco a María Paz desde que tenía 18 años. Ella es amiga de mi esposa y nosotros somos amigos desde hace muchos años”, precisó.

El vocalista de Zen destacó que su defensa hacia María Paz Gonzáles-Vigil se basa en su conocimiento personal de ella, y no en las percepciones externas. “No es un secreto que fuimos pareja; lo hemos mencionado en un live. Ella no actúa para las redes; quienes la conocemos sabemos que es así”, afirmó Jhovan Tomasevich.

Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles-Vigil tienen cinco años de casados y dos hijos juntos. Instagram/jesusalzamora