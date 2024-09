Andrea San Martín se pronuncia ante rumores de que recibió ayuda económica de Deyvis Orosco. | América Hoy.

La modelo y exparticipante de reality shows, Andrea San Martín, se encuentra en medio de una controversia con el cantante Deyvis Orosco, luego de que ella desmintiera en el programa ‘Magaly TV La Firme’ las recientes declaraciones del artista. Durante una aparición en Instagram, Orosco insinuó que había brindado algún tipo de apoyo a su expareja, lo que San Martín rechazó categóricamente en una entrevista el lunes 16 de septiembre.

Al día siguiente, San Martín fue abordada por la prensa en los exteriores de Radio Karibeña, donde fue sorprendida con una pregunta sobre una supuesta ayuda económica que habría recibido del cumbiambero. Visiblemente desconcertada, negó con firmeza estos rumores. “Jamás. ¿De dónde sacas eso? Yo no le pido dinero ni a mi madre, ni siquiera en mi vida, y le voy a pedir a un tercero”, respondió tajante la modelo, desmintiendo cualquier tipo de apoyo financiero por parte de Orosco.

Andrea también aprovechó la ocasión para aclarar que no ha tenido contacto reciente con Deyvis Orosco, explicando que su última comunicación con él fue en diciembre del año pasado, y no con el fin de pedirle ningún favor. Según detalló, el motivo de dicho encuentro fue para presentarle a una tercera persona, y no para ningún tipo de transacción personal o económica.

Andrea San Martín y Deyvis Orosco se envían indirectas luego de que la influencer salió en el set de Magaly Medina. América Tv.

La polémica entre ambos continúa generando interés en los medios, mientras Andrea San Martín se mantiene firme en su postura de no haber solicitado ni recibido apoyo financiero por parte del cantante. La situación sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo, con seguidores atentos al desenlace de este conflicto.

Andrea San Martín y Deyvis Orosco se mandan indirectas

La tensión entre Andrea San Martín y Deyvis Orosco ha vuelto a escalar tras un reciente intercambio de indirectas. Hace pocos días, la modelo reveló que su expareja le había hecho una videollamada en horas de la noche, lo que generó una ola de especulaciones. Sin embargo, durante su aparición en Magaly TV La Firme el lunes 16 de septiembre, San Martín negó haberle pedido algún favor a Orosco y aclaró que la llamada no tuvo nada que ver con una reunión de trabajo, como algunos habían sugerido.

La respuesta de Orosco no tardó en llegar. A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una indirecta dirigida aparentemente hacia San Martín: “No discutas sobre verdades con adictos a las mentiras”, escribió, lo que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Además, su esposa, Cassandra Sánchez, respaldó sus palabras compartiendo el mismo mensaje en sus redes sociales.

Andrea San Martín desmiente a Deyvis Orosco y advierte tener pruebas: “La dueña de la radio no sabía que llamó”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Poco después, Andrea San Martín respondió con otro mensaje en su propia cuenta de Instagram, insinuando que tiene pruebas que podrían respaldar su versión de los hechos. “No discutas con quienes tienen prueba de todo”, escribió la empresaria, avivando aún más la controversia y dejando entrever que el conflicto entre ambos podría seguir escalando.

Andrea San Martín afirma que Deyvis Orosco quiso que se vieran en privado

Durante su aparición en ‘Magaly TV La Firme’, Andrea San Martín reveló que Deyvis Orosco le propuso en varias ocasiones encontrarse a solas con el pretexto de conversar sobre sus vidas personales. A pesar de la insistencia del cantante, la modelo aseguró que se mantuvo firme en su negativa y rechazó cualquier tipo de encuentro.

San Martín fue clara al explicar que, aunque en ese momento se encontraba soltera, su decisión no dependía de su estado civil, sino de que no veía la necesidad de reunirse con Orosco. “Le dije: ‘escúchame, yo no te conozco’. No hay manera”, comentó, dejando claro que no aceptó la propuesta a pesar de la presión.