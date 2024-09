Paco Bazán se pronuncia por ampay de Jesús Alzamora: “Tengo que empatizar con el sufrimiento de María Paz”

Este es el adelanto del programa del 16 de setiembre de la popular 'Urraca' | Magaly TV La Firme

El exarquero de Universitario y conductor de televisión, Paco Bazán, ha optado por no ahondar en las recientes imágenes que involucran a Jesús Alzamora en un caso de infidelidad. Alzamora, actor y conductor de televisión, fue captado en Colombia besando a otra mujer, lo que ha generado polémica en redes sociales. Sin embargo, Bazán aseguró que no hará comentarios al respecto por respeto a la esposa del actor, María Paz Gonzáles-Vigil. Las imágenes serán presentadas esta noche en el programa Magaly TV La Firme.

“Yo de eso no voy a hablar por respeto. Yo me he enterado al igual que tú y que el resto. (…) Yo no me alegro de esto, ni tampoco voy a opinar. Yo no tengo nada que decir, yo soy respetuoso”, expresó Bazán en su programa de YouTube ‘Ni Loco Ni Santo’. Estas declaraciones reflejan su postura de mantenerse alejado del tema, subrayando que no tiene intenciones de aprovechar la situación para emitir juicios personales.

Además, Bazán destacó la importancia de ser responsable con sus comentarios, especialmente al considerar el impacto que estos pueden tener en la esposa de Alzamora.

Paco Bazán se pronuncia por ampay de Jesús Alzamora.

“Sería imbécil de mi parte hacer un comentario desde el lugar del disfrute o la venganza cuando voy a afectar a una mujer porque tengo que empatizar con lo que puede estar sufriendo en este momento su esposa”, dijo, reafirmando que su enfoque no está en atacar a Alzamora, sino en respetar a su familia.

El exfutbolista también mencionó que, a pesar de la situación, no tiene nada en contra de la familia de Alzamora. “Yo respeto a Pazita. No es que quiera pegarla de cucufato ni fariseo, lo digo en serio. En este momento tengo que mantenerme al margen”, añadió, aludiendo a la necesidad de manejar el asunto con cuidado y evitando caer en la controversia mediática.

Cabe destacar que el exarquero y el comunicador mantienen una disputa legal. Bazán afirmó que el exconductor de televisión lo difamó, lo que ha derivado en un proceso judicial. Sin embargo, evitó relacionar este conflicto con los recientes sucesos de infidelidad, prefiriendo mantener ambos asuntos por separado.

Paco Bazán se pronuncia por ampay de Jesús Alzamora.

El ampay de Jesús Alzamora

El conductor de televisión y exactor de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Jesús Alzamora, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras el anuncio de una revelación en el programa Magaly TV La Firme. Este lunes 16 de septiembre, el espacio conducido por Magaly Medina emitirá imágenes en las que el también mago es captado besando a una mujer en Colombia, que no sería su esposa, María Paz Gonzáles-Vigil.

“Lo tenía bien guardado. Aparecen imágenes de Jesús Alzamora en Colombia besando a una mujer que no es su esposa María Paz”, anuncia la voz en off del adelanto del programa, mientras se muestra una fotografía del actor abrazado a la mujer en cuestión. Aunque hasta el momento no se han brindado más detalles, se espera que durante la transmisión de esta noche, a las 9:45 p.m., se revele más información sobre el incidente.

Jesús Alzamora es captado besando a una mujer que no es su esposa.

El avance ha generado gran expectación en redes sociales, donde el tema ha comenzado a viralizarse rápidamente. Tanto Alzamora como su esposa María Paz han cerrado los comentarios en sus publicaciones de Instagram, luego de que los seguidores del conductor comenzaran a solicitar explicaciones por las imágenes filtradas.

Este escándalo llega en un momento delicado para el mago, quien ya había estado en el centro de la controversia por otros asuntos mediáticos.