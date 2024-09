Gobernadores y congresistas piden declarar emergencia ambiental por incendios forestales, pero premier asegura que “no hay razones”

Premier asegura que no existen fundamentos para declarar en emergencia las regiones afectadas por los incendios.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Los incendios forestales reportados en 22 regiones del país continúan en aumento. Hasta la fecha, según data del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 15 personas fallecidas y más de 90 heridos. Si a ello se suma el impacto en el aire y la pérdida incalculable de la flora y fauna nacional, la situación genera gran preocupación. En ese sentido, distintas autoridades, entre gobernadores y congresistas, solicitan la declaratoria de emergencia. No obstante, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que “no hay motivos graves”.

A través de un comunicado en conjunto, los gobiernos regionales de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali exigieron la declaratoria de emergencia ambiental de toda la Amazonía “a fin de que se dé la prioridad necesaria para la acción y atención de los incendios forestales que afectan la vida y salud de nuestra población y bosques”.

“Proponemos al Gobierno Nacional reactivar la Mesa Ejecutiva de la Amazonía y teniendo como base las estrategias de desarrollo rural bajo en emisiones, promover la inversión sostenible y reducir los riesgos de incrementar la deforestación por proyectos de infraestructura mal planificados que solo incrementan la pobreza y abran camino para la deforestación y no para un verdadero desarrollo sostenible”, añadieron en el comunicado.

Comunicado de la Mancomunidad Amazónica, conformada por las regiones de Amazonas, Loreto, Cusco, Huánuco, Madre de Dios, San Martin y Ucayali.

Al respecto, el gobernador de Ucayali y presidente de la Mancomunidad Regional Amazónica, Manuel Gambini, insistió en diálogo con la prensa que se realice la declaratoria, dado que el incendio se está haciendo cada vez más extenso. “Al Ejecutivo: por favor, ponga los ojos en la Amazonía”.

Sobre los orígenes del siniestro, invocó a las personas que dejen de quemar los árboles y a la Fiscalía de la Nación que imponga las sanciones correspondientes. “La irresponsabilidad es tan altas que no nos hacen caso. Pido al Ministerio Público y Poder Judicial que sancione a los pobladores que están actuando de esta manera y esto está complicando a las personas de buen vivir”, expresó.

Desde el Congreso, el llamado a la declaratoria se ha realizado a través de oficios remitidos al premier por parte de Alejandro Cavero (Avanza País), Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) y Norma Yarrow (Renovación Popular).

“Como congresista extiendo mi preocupación por esta coyuntura y solicito al gobierno desplegar todos los esfuerzos y darle atención inmediata para controlar la catástrofe. Por ende, considero urgente la declaratoria del estado de emergencia en las provincias o distritos más afectados”, sostuvo Cavero.

Oficio remitido por Alejandro Cavero

“Urge que las entidades especializadas de primera respuesta, como el Ministerio de Defensa, a través del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres o el INDECI, a través del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación, desarrollen acciones inmediatas”, destacó Bazán.

Al respecto, Yarrow también instó al Gobierno de Dina Boluarte a pedir ayuda internacional a fin de “evitar más muertes en nuestro territorio nacional, caso contrario serán responsables de la devastación ambiental, y sobre todo de las pérdidas de vidas humanas”.

¿Qué dijo el premier Gustavo Adrianzén sobre los incendios forestales?

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que el gobierno no planea declarar el estado de emergencias en las regiones afectadas por los incendios forestales recientes. A pesar de las diversas solicitudes, mencionó que, hasta ahora, no existen “razones tan críticas” que justifiquen esa medida.

“Nosotros seguimos evaluando la situación. Tengo que referir que estamos hablando de lugares muy puntuales (con incendios forestales), de lugares donde estamos interviniendo. En opinión del que habla, hasta este momento, y es una opinión compartida por Indeci, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando”, sostuvo.

En ese sentido, invocó que cese la práctica de “quema de pastos”, ya que, según dijo, esto habría causado todos los siniestros.

“Por favor, les ruego que cesen con la práctica de quema de pastos. Todos los incendios que se están produciendo a nivel nacional tienen origen humano, por eso (hago) este especial llamado a nuestras comunidades para que cesen con esta práctica que es, finalmente, la causante de ello”, resaltó.