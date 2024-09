Laura Huarcayo se reencontró con Brunella Horna y ‘Giselo’ hace cruel broma: “No hace nada, llévatela”

Durante la transmisión en vivo de la Teletón 2024, un divertido momento entre Laura Huarcayo y Brunella Horna se robó las risas del público. Huarcayo, recordada por su papel como conductora de ‘Bienvenida la tarde’, tuvo la oportunidad de reencontrarse con Horna, quien fue una de las participantes del popular reality. El encuentro se dio durante un reto de cocina, donde Brunella mostró algunas dificultades, lo que generó comentarios graciosos de parte de los conductores.

El reto consistía en preparar una papa rellena, pero Brunella Horna no lograba pelar ni aplastar el tubérculo, lo que provocó que Edson Dávila la comparara con su época en ‘Bienvenida la tarde’. “A ella le encanta el show, cree que está en ‘Bienvenida la tarde’”, comentó entre risas, haciendo referencia a la actitud despreocupada de Horna en el reto.

En ese momento, Laura Huarcayo intervino para sumar al comentario de Dávila. “Y de ‘Bienvenida’ sigue igualita”, expresó Huarcayo, provocando carcajadas entre los presentes. Su comentario hacía alusión a que, pese al paso del tiempo, Brunella mantenía la misma actitud que mostraba en el reality de competencia.

Laura Huarcayo y Brunella Horna se reencontraron en la Teletón 2024. (Foto: Captura de América TV)

La divertida situación continuó cuando Edson Dávila, fiel a su estilo, remató con una broma: “Igualita que no hace nada, llévatela”. Las risas no se hicieron esperar entre los conductores y el público, que disfrutó del entretenido intercambio entre los tres personajes.

Este tipo de momentos mostró el buen ambiente en la Teletón 2024, donde, además de apoyar una causa benéfica, los artistas y conductores lograron regalar momentos de humor y camaradería al público.

Laura Huarcayo y Brunella Horna se reencontraron en la Teletón 2024. (Foto: Captura de América TV)

¿Por qué salió del aire ‘Bienvenida la tarde’?

Carlos Vílchez lanzó su nuevo canal de YouTube con una entrevista exclusiva a Laura Huarcayo, su colega y amiga de muchos años. Durante la conversación, ambos recordaron los buenos momentos que vivieron trabajando juntos en América TV y Latina, haciendo énfasis en el éxito que tuvo el programa ‘Bienvenida la tarde’. Sin embargo, también abordaron las razones detrás de la inesperada cancelación del show, que dejó a muchos fans sorprendidos.

Laura Huarcayo explicó que uno de los factores determinantes para su salida fue el constante cambio de horario del programa, lo que afectó su vida personal y familiar. “Todo era lindo, bonito, nos divertíamos, la pasábamos súper bien. Era un programa exitoso que gustaba muchísimo”, comentó Huarcayo, haciendo referencia a la química que había entre el equipo y la buena acogida del público.

'Bienvenida la tarde' compitió contra 'Esto es Guerra' y 'Combate' como el reality de competencia más visto de la TV peruana.

Sin embargo, la conductora compartió que, mientras el programa prosperaba, su vida personal comenzaba a verse afectada. “Mi hija en ese momento tenía 5 años. Hasta casi los 10 años yo no pude recogerla del colegio ni compartir una tarde con ella porque salíamos de noche. Me parecía injusto para mi hija no compartir momentos esenciales para su formación”, confesó Huarcayo, destacando la importancia de la maternidad en su decisión.

Laura explicó que, consciente de la situación, decidió avisar con anticipación sobre su salida. “Yo avisé tres meses antes de que termine una temporada. Más bien, yo pensé que ustedes (Carlos Vílchez y Alfredo Benavides) iban a seguir”, añadió, sugiriendo que su salida no necesariamente implicaba el final del programa.