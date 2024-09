“Nuestras condolencias”: Premier Gustavo Adrianzén confirmó coordinación para las exequias de Alberto Fujimori

Premier Gustavo Adrianzén envía sus condolencias por la muerte de Alberto Fujimori. TV Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió al fallecimiento de Alberto Fujimori, confirmado por su hija Keiko, fundadora de Fuerza Popular. “Enterados de esta noticia, expresamos nuestra preocupación y más sinceras condolencias por el fallecimiento del expresidente”, declaró.

Asimismo, indicó que iniciarán las coordinaciones con la familia a fin de conocer su voluntad en cuanto corresponde a las exequias del expresidente.

Luego de su pronunciamiento, desde la cuenta de Presidencia se lamentó el deceso del expresidente y se sumaron a las condolencias. ”Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz”, escribieron.

Premier expresó sus condolencias a la familia de Alberto Fujimori. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿De qué se trata el Reglamento Ceremonial de Estado?

De acuerdo al Decreto Supremo N°096-2005, avalado en diciembre de 2005 por el entonces presidente Alejandro Toledo y su exministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, ante el deceso de un expresidente se debe llevar a cabo un duelo oficial en consideración a su alta investidura.

“Al conocerse el fallecimiento de un expresidente de la República, se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y otras dependencias del Estado”, informa el artículo 59.

El traslado de los restos mortales se realiza en privado, mientras que las honras fúnebres cuentan con la asistencia oficial del presidente o su representante. Estas honras se asemejan a las de un presidente en funciones, previa emisión del dispositivo legal correspondiente. También se brindan reconocimientos militares según el Reglamento del Ceremonial Terrestre y Protocolo Militar para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Cabe mencionar que la familia del fallecido puede optar por declinar los honores y ceremonias previstos, permitiendo una personalización del protocolo funerario según sus deseos. En ese sentido, el cumplimiento de dicho protocolo dependerá de la voluntad de Keiko Fujimori y sus hermanos.

¿Cuándo y dónde se realizará el velorio de Alberto Fujimori?

La congresista Martha Moyano, quien se acercó a la vivienda donde el exmandatario falleció, adelantó que sería la encargada de realizar las coordinaciones de la funeraria. Aunque no dio mayores detalles, mencionó que el velorio se verá desde mañana, 12 de septiembre. No obstante, hasta el momento no aclaró el lugar ni confirmó si aplicarán el protocolo oficial.

¿Duelo nacional 12 y 13 de setiembre?

Ante la noticia, el congresista Juan Burgos (Podemos Perú) ingresó una moción a fin de expresar el “profundo pesar del Congreso de la República por el fallecimiento del expresidente, extendiendo sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y seguidores”.

A ello se solicitó declarar Duelo Nacional los días jueves 12 y viernes 13 de setiembre “en reconocimiento a su legado y los importantes momentos de la historia peruana que su gobierno representó”.

El expresidente Alberto Fujimori falleció este 11 de septiembre a los 86 años de edad | Foto: Gob. Perú

¿El Duelo Nacional es feriado?

Aunque aún no se ha oficializado nada al respecto, se espera que por la alta investidura el Ejecutivo declare un Duelo Nacional, tal como se hizo con el fallecimiento de Alan García y Luis Giampetri; pero ¿qué significa? ¿Es feriado?

La respuesta es No. El Duelo nacional es un día marcado por actividades de conmemoración a la persona fallecida. No obstante, el Ejecutivo tiene la facultad de optar por calificar el duelo como no laborable; tal como se hizo cuando falleció el papa Juan Pablo II.