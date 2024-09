Director de ‘Sube a mi nube’ revela por qué no le pidió permiso a la familia de Mónica Santa María para llevar al cine su muerte

Director de 'Sube a mi nube' cuenta que no le pidió permiso a familia de Mónica Santa María para realizar película. (Foto: Captura de IG)

La película ‘Sube a mi nube’, dirigida por Sergio Barrio, se encuentra próximo en llegar a las salas de cine. Tras el lanzamiento de su primer tráiler, se generó más de una polémica, especialmente porque se abordaba la muerte de Mónica Santa María, una de las conductoras de este exitoso espacio.

Asimismo, Almendra Gomelsky, compañera de Santa María, se pronunció sobre dicha cinta, expresando su desacuerdo con la trama en el que se centrará, pues no solo se dedicarán a resaltar los momentos más felices del programa infantil, sino que se centrarán en el trágico final de su excompañera.

Durante una conferencia, Sergio Barrio habló sobre las críticas que recibió su película, así como los cuestionamientos por no haber hablado con la familia de Mónica Santa María para decirles que iban a tocar el tema de la trágica muerte de la exconductora de ‘Nubeluz’. Al respecto, el director señaló que su cinta es una ficción, por lo que no vieron la necesidad de hablar con los familiares de Mónica.

Sube a mi nube se estrenará el 19 de septiembre. La Soga Producciones

“Esto no es una biografía, no estamos reconstruyendo una verdad al 100 %. Escogimos el camino de no hablar, no solamente con la familia de Mónica, sin en general. Si hubiéramos hablado con todo el mundo que está al rededor de ese personaje, hubiéramos tenido 5 películas distintas y yo tenía una visión clara de lo que quería contar a modo de ficción”, comentó.

Asimismo, señaló que la película se encuentra inspirada en hechos reales, obligándolo a ser respetuoso con la memoria de la exconductora. Sin embargo, aclaró en todo momento que no están contando la versión de ninguna parte.

“Lo único que sí cuide todo el tiempo, porque me estoy inspirando en personas reales, es hacer la película más honesta y respetuosa posible, para no tocar fibras más allá de lo que una ficción puede tocar. Ese fue el reto de armar un guion que se inspira en hechos reales, pero donde no hay una versión de parte”, sentenció.

Conferencia de Prensa de Sube a mi Nube. (Difusión)

‘Sube a mi nube’ se estrena el 19 de septiembre

La película ‘Sube a mi nube’ cuenta con un elenco destacado que incluye a las protagonistas Silvana Cañote y Alessa Esparza quienes interpretarán a Mónica Santa María y Almendra Gomelsky respectivamente.

Además, estarán los actores; Andrés Wiese, Christian Thorsen, Javier Delgiudice y Job Mansilla. La dirección está a cargo de Sergio Barrio R., mientras que la producción es de Gustavo Sánchez y Norma Velásquez. La película tiene previsto su estreno en la cartelera nacional el próximo 19 de septiembre, despertando ya una gran curiosidad entre antiguos seguidores de ‘Nubeluz’ y nuevas generaciones curiosas por conocer esta historia.

‘Nubeluz’ fue un programa infantil peruano que marcó una época durante la década de los noventa. Transmitido por Panamericana Televisión, el show se grababa en el coliseo Amauta de Lima y su éxito fue tal que llegó a ser transmitido en más de veinticuatro países a nivel internacional.

Cabe mencionar que las entradas para la película estarán disponibles en preventa a partir del 12 de septiembre. ‘Sube a mi nube’ promete captar la atención tanto de los seguidores nostálgicos del programa como de nuevas generaciones interesadas en conocer la historia detrás de este fenómeno televisivo.