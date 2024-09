Presidenta del TC ve “un problema grave de tipo ético” en escándalo que involucra a Andrés Hurtado con jueza y fiscal

Fuente: Willax TV

La nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, consideró este lunes que el escándalo de tráfico de influencias y sobornos que implica al conductor de televisión Andrés Hurtado, además de una jueza y una fiscal especializada en lavado de activos, es “un problema grave de tipo ético”.

En diálogo con Milagros Leiva, entrevista, la titular del máximo intérprete de la Constitución enfatizó que la corrupción es un problema que no solo afecta al Perú, sino que se extiende a nivel internacional. “Lamentablemente, lo vemos en otros países también. Esa pérdida de valores puede ser reconstruida entre todos, empezando por la familia. No debemos dejar que sea la televisión la que eduque, porque a veces hay programas que no ayudan a cultivar los valores que siempre hemos tenido”, señaló.

A pesar de las críticas que ha recibido por ser considerada conservadora, Pacheco subrayó la importancia de preservar principios básicos. “Me gusta conservar lo que decían los incas: no robar, no mentir y no ser ociosos. Hay cosas que se han ido perdiendo y ahí es donde debemos poner el ojo, para que todas las generaciones no se dejen llevar solo por la moda o lo que ven en algunos medios de comunicación”, agregó.

“Creo que hay muy buenos jueces y fiscales, pero también malos elementos, y lamentablemente ellos crean la imagen de que todos son iguales. Hay cosas que se denuncian y hasta que no se haya sentenciado, uno tiene la presunción de inocencia; me parece fundamental preservarlo”, continuó.

En la víspera, el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país por 15 días contra Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei (investigado por lavado de activos) y el aspirante a colaborador eficaz Iván Siucho. La medida coercitiva, dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, fue emitida después de que la médica Ana Siucho denunciara que la figura televisiva solicitó un soborno de un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal la devolución de 100 kilos de oro incautado.

Anteriormente, Hurtado admitió haber intercedido ante la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, para agilizar la desnacionalización del futbolista Roberto Siucho, hermano de la denunciante. Además, confesó haber organizado fiestas para magistrados y cercanía con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien exigió desmentir las declaraciones bajo amenaza de acciones legales.

Posteriormente, Beto A Saber reveló que el conductor también gestionó en tiempo récord la nacionalidad para Tiago Cantoro, hijo del futbolista Mauro Cantoro. Actualmente, la familia Siucho enfrenta un proceso por lavado de activos. Iván es colaborador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en el caso por tráfico de influencias contra Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado. Y la fiscal Peralta ha sido vinculada con la presunta organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una red mafiosa de jueces y fiscales que traficaban sentencias a cambio de favores políticos o dinero.

Fuente: Canal N

Según El Comercio, la magistrada registra 53 llamadas con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, y 10 con el exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza, quien huyó de Perú en octubre de 2018 tras ser acusado de liderar la red de favores. El Ministerio Público informó que Peralta habría incurrido en una presunta conducta funcional inapropiada.

Anteriormente, Hurtado admitió reunirse con la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, investigados por una supuesta red de sobornos en el gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Además, fue relacionado con el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano”.

Reacciones

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el abogado y analista político Juan De la Puente invocó a no subestimar este escándalo, ya que “tiene todo: política sucia, corrupción, mermelada, arribismo, traición, ambición, implosión judicial y poder económico ilegal. Es un retrato del Perú”.

“Tiene morbo público, pero también interés público. Importan el personaje y la trama”, agregó. Por su parte, Raúl Noblecilla, quien defendió legalmente al expresidente Pedro Castillo, exigió transparencia en el caso. “Que se muestren sus agendas y su celular, y en ese momento colapsarán los hospitales y el aeropuerto. Es un ser tan miserable como lo son sus clientes, los de las élites económicas y políticas que controlan el verdadero poder”, apuntó.